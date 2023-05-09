Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь — Finance.ua
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Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь

Казна и Политика
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Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь
Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь
С мая 2023 года Пенсионный фонд Украины назначит жилищные субсидии на неоторительный период для большинства домохозяйств, получавших жилищную субсидию в предыдущем отопительном периоде.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кому нужно подать заявление и декларацию

Жилищная субсидия на следующий период будет назначена на основании нового заявления и декларации домохозяйствам, в состав которых входят:
  • внутренне перемещенные лица;
  • лица, арендующие жилое помещение для проживания;
  • лица, которые обращались за назначением жилищной субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Также обратиться за продлением жилищной субсидии следует, если не все зарегистрированные в домохозяйстве лица проживают по месту регистрации.
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Жилищные субсидии на следующий период будут назначены на основании полученной путем обмена информации от организаций-предоставителей услуг, в частности, об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги.
При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет.

Как учитываются доходы

Как добавляет Финансовый клуб, если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона, для ее расчета взимается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Куда и как подать документы

Подать документы можно несколькими способами:
  • лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • по почте, на адрес органа Фонда;
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По материалам:
Finance.ua
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