Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь — Finance.ua

Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь

С мая 2023 года Пенсионный фонд Украины назначит жилищные субсидии на неоторительный период для большинства домохозяйств, получавших жилищную субсидию в предыдущем отопительном периоде.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кому нужно подать заявление и декларацию

Жилищная субсидия на следующий период будет назначена на основании нового заявления и декларации домохозяйствам, в состав которых входят:

внутренне перемещенные лица;

лица, арендующие жилое помещение для проживания;

лица, которые обращались за назначением жилищной субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также обратиться за продлением жилищной субсидии следует, если не все зарегистрированные в домохозяйстве лица проживают по месту регистрации.

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Жилищные субсидии на следующий период будут назначены на основании полученной путем обмена информации от организаций-предоставителей услуг, в частности, об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги.

При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет.

Как учитываются доходы

Как добавляет Финансовый клуб, если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона, для ее расчета взимается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Куда и как подать документы

Подать документы можно несколькими способами:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте, на адрес органа Фонда;

online — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионный фонд.

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