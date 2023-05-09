Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь — Finance.ua

Субсидии на неотопительный период: Пенсионный фонд объяснил, как будет назначаться помощь
С мая 2023 года Пенсионный фонд Украины назначит жилищные субсидии на неоторительный период для большинства домохозяйств, получавших жилищную субсидию в предыдущем отопительном периоде.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Кому нужно подать заявление и декларацию
Жилищная субсидия на следующий период будет назначена на основании нового заявления и декларации домохозяйствам, в состав которых входят:
- внутренне перемещенные лица;
- лица, арендующие жилое помещение для проживания;
- лица, которые обращались за назначением жилищной субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Также обратиться за продлением жилищной субсидии следует, если не все зарегистрированные в домохозяйстве лица проживают по месту регистрации.
Жилищные субсидии на следующий период будут назначены на основании полученной путем обмена информации от организаций-предоставителей услуг, в частности, об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги.
При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет.
Как учитываются доходы
Как добавляет Финансовый клуб, если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона, для ее расчета взимается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.
Куда и как подать документы
Подать документы можно несколькими способами:
- лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- по почте, на адрес органа Фонда;
- online — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионный фонд.
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