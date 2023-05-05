Жилищная субсидия в мае уменьшится. ПФУ назвал причины — Finance.ua

Жилищная субсидия в мае уменьшится. ПФУ назвал причины Сегодня 09:01 — Личные финансы

Жилищная субсидия в мае уменьшится. ПФУ назвал причины

Размер жилищной субсидии, которую выплатят в мае за апрель, уменьшится из-за того, что завершился отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

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Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Что это значит

В апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на услуги по отоплению.

На неотопительный сезон — на период с 1 мая по 30 сентября — Пенсионный фонд Украины рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, получавших их во время отопительного периода, автоматически при условии, что не изменились данные об имущественном положении или составе семьи.

Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы Фонда информацию о таких изменениях.

Напомним, есть определенная категория людей, которая должна обратиться за субсидией на неотопительный период.

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