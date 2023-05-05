Жилищная субсидия в мае уменьшится. ПФУ назвал причины — Finance.ua
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Жилищная субсидия в мае уменьшится. ПФУ назвал причины

Личные финансы
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Жилищная субсидия в мае уменьшится. ПФУ назвал причины
Жилищная субсидия в мае уменьшится. ПФУ назвал причины
Размер жилищной субсидии, которую выплатят в мае за апрель, уменьшится из-за того, что завершился отопительный сезон.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.
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Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Что это значит

В апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на услуги по отоплению.
На неотопительный сезон — на период с 1 мая по 30 сентября — Пенсионный фонд Украины рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, получавших их во время отопительного периода, автоматически при условии, что не изменились данные об имущественном положении или составе семьи.
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Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы Фонда информацию о таких изменениях.
Напомним, есть определенная категория людей, которая должна обратиться за субсидией на неотопительный период.
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По материалам:
Finance.ua
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