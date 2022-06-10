Когда могут забрать пенсию: в Украине начали проверять получателей соцвыплат — Finance.ua

Когда могут забрать пенсию: в Украине начали проверять получателей соцвыплат

Сегодня 12:03 — Личные финансы

Пенсионер при назначении пенсии и социальных выплат должен на протяжении 10 дней известить территориальные органы Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, которые влияют на размер пенсии или прекращении ее выплаты, а также представить соответствующую документацию о:

изменении или лишении особого статуса, который дает право на льготы, надбавки и т.д.;

обучении на дневной форме детьми, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца до достижения 23-летнего возраста;

смене места жительства;

об устройстве на работу, увольнении, регистрации или снятии с учета как физического лица-предпринимателя;

о выезде на ПМЖ за границу.

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Специалист по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин назвал частые причины отмены пенсий. Самая частая их них — когда украинец не сообщил об официальном устройстве на работу.

Пенсии неработающих пенсионеров периодически перечисляются из-за роста прожиточного минимума или минимальной зарплаты. Работающим же таких перерасчетов не производят — до увольнения.

Пенсии, выплаченные неверно из-за злоупотреблений пенсионера или представления страхователем недостоверных данных, могут взиматься на основании решений органов Пенсионного фонда или судов либо возвращаться добровольно.

Обычно ежемесячно удерживается 20% от требуемой суммы — до погашения переплаты.

Выплата пенсии прекращается, если:

ее назначили по документам с ложными сведениями;

пенсионер выехал за границу (кроме периода военного положения);

пенсионер в течение шести месяцев подряд не получал пенсию;

получатель умер;

установлены махинации пенсионера, в частности со статусом или стажем.

Довідка Finance.ua:

лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения.

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