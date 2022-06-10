Когда могут забрать пенсию: в Украине начали проверять получателей соцвыплат — Finance.ua
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Когда могут забрать пенсию: в Украине начали проверять получателей соцвыплат

Сегодня 12:03Личные финансы
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Пенсионер при назначении пенсии и социальных выплат должен на протяжении 10 дней известить территориальные органы Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, которые влияют на размер пенсии или прекращении ее выплаты, а также представить соответствующую документацию о:
  • изменении или лишении особого статуса, который дает право на льготы, надбавки и т.д.;
  • обучении на дневной форме детьми, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца до достижения 23-летнего возраста;
  • смене места жительства;
  • об устройстве на работу, увольнении, регистрации или снятии с учета как физического лица-предпринимателя;
  • о выезде на ПМЖ за границу.
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Специалист по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин назвал частые причины отмены пенсий. Самая частая их них — когда украинец не сообщил об официальном устройстве на работу.
Пенсии неработающих пенсионеров периодически перечисляются из-за роста прожиточного минимума или минимальной зарплаты. Работающим же таких перерасчетов не производят — до увольнения.
Пенсии, выплаченные неверно из-за злоупотреблений пенсионера или представления страхователем недостоверных данных, могут взиматься на основании решений органов Пенсионного фонда или судов либо возвращаться добровольно.
Обычно ежемесячно удерживается 20% от требуемой суммы — до погашения переплаты.
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Выплата пенсии прекращается, если:
  • ее назначили по документам с ложными сведениями;
  • пенсионер выехал за границу (кроме периода военного положения);
  • пенсионер в течение шести месяцев подряд не получал пенсию;
  • получатель умер;
  • установлены махинации пенсионера, в частности со статусом или стажем.

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По материалам: ТСН
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