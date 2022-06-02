Недополученная пенсия и помощь на похороны: как получить средства в военное время — Finance.ua
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Недополученная пенсия и помощь на похороны: как получить средства в военное время

Сегодня 19:00Личные финансы
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Получить пособие на организацию похорон могут те лица, которые совершили захоронение пенсионера. В таком случае они получают выплату в размере двухмесячной пенсии умершего. Если умершее лицо было военным пенсионером, то лицу, совершившему захоронение, выплачивается пособие в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Если же погребение осуществлено за счет государства, пособие не выплачивается.
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Обращаться за получением выплаты можно при отсутствии угрозы жизни и здоровью. Срок обращения за получением пособия на захоронение не ограничивается. Для получения пособия необходимо обратиться в действующий сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Какие документы нужно предоставить для получения пособия на погребение?
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • заявление о выплате пособия на погребение;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера.
Получение пенсии и выплат в случае смерти человека
В случае, если лицу задержали выплату пенсии, но он умер раньше, чем получил средства, их могут получить родные умершего человека. Для этого необходимо подать заявление через веб-портал ПФУ.
Для этого необходимо:
  • авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • выбрать в разделе «О пенсионном обеспечении» пункт «Заявление на выплату недополученной пенсии»;
  • заполнить заявление и добавить сканкопии документов;
  • проверить внесенные данные, подписать ключом и отправить на рассмотрение ПФУ.
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По материалам: На пенсии
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