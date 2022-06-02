Недополученная пенсия и помощь на похороны: как получить средства в военное время — Finance.ua

Получить пособие на организацию похорон могут те лица, которые совершили захоронение пенсионера. В таком случае они получают выплату в размере двухмесячной пенсии умершего. Если умершее лицо было военным пенсионером, то лицу, совершившему захоронение, выплачивается пособие в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Если же погребение осуществлено за счет государства, пособие не выплачивается.
Обращаться за получением выплаты можно при отсутствии угрозы жизни и здоровью. Срок обращения за получением пособия на захоронение не ограничивается. Для получения пособия необходимо обратиться в действующий сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Какие документы нужно предоставить для получения пособия на погребение?
документ, удостоверяющий личность заявителя;
заявление о выплате пособия на погребение;
выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера.
Получение пенсии и выплат в случае смерти человека
В случае, если лицу задержали выплату пенсии, но он умер раньше, чем получил средства, их могут получить родные умершего человека. Для этого необходимо подать заявление через веб-портал ПФУ.
Для этого необходимо:
авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи;
выбрать в разделе «О пенсионном обеспечении» пункт «Заявление на выплату недополученной пенсии»;
заполнить заявление и добавить сканкопии документов;
проверить внесенные данные, подписать ключом и отправить на рассмотрение ПФУ.