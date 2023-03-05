Когда и для чего нужно рекомендательное письмо — Finance.ua

Когда и для чего нужно рекомендательное письмо Сегодня 19:51 — Личные финансы

Каждому кандидату не помешает иметь дополнительный бонус при трудоустройстве — рекомендательное письмо с предыдущего места работы или учебы. Такой документ поможет произвести впечатление на работодателя.

Об этом пишет ОЛХ

Что такое рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо может понадобиться во время трудоустройства или стажировки в известной компании, полезно оно будет и во время трудовой миграции. Оно помогает рекрутерам больше узнать как о профессиональных, так и о личных характеристиках кандидата.

Кому нужны рекомендательные письма

Рекомендации нужны кандидатам, стремящимся трудоустроиться в условиях высокой конкуренции, студентам, домашнему персоналу, особенно если работа предусматривает взаимодействие с детьми.

Рекомендательное письмо для студента без опыта

Если ваша цель — стажировка или работа для студентов без опыта, тогда рекомендации дадут возможность узнать ваши soft-скилы и личные качества.

Письмо-отзыв для вакансий, где рекомендации обязательны

Компании в основном требуют от кандидата только резюме и наличие сопроводительного письма. Но встречаются определенные организации, которым очень важно, чтобы кандидаты могли предоставить контакты для отзывов с предыдущего места работы, или рекомендации в письменном виде.

Отзыв с места работы для сотрудничества с иностранными клиентами

Если вас интересует трудоустройство за границей или удаленное сотрудничество с иностранным клиентом, стоит ориентироваться на запросы конкретного заказчика, ведь для кого-то резюме и портфолио будет недостаточно — понадобятся рекомендации.

Что пишут в рекомендательном письме на работу

Мало знать, что такое заказное письмо, надо также понимать, что в нем писать. Скорее всего, вам придется составить этот документ самостоятельно, а бывший работодатель только внесет правки и подпишет. Поэтому нужно правильно оценить себя: не умалять свои достижения, но и не преувеличивать, главное — это честность.

Хорошо, если в тексте будут приведены цифры, которые будут оценивать достижения — эта информация очень убедительна для рекрутеров. В числах можно измерить даже нетехнические профессии, чтобы сделать письмо более «весомым».

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Описание характера следует сделать максимально точным, ведь это поможет будущему работодателю понять, отвечаете ли вы корпоративному духу компании или сможете выстроить нормальные отношения с коллективом. Добавление в письмо одного или двух незначительных недостатков поможет внушить доверие, ведь никто не идеален.

Документ должен состоять из следующих пунктов:

данные рекомендатора (персональные и контактные);

персональные данные кандидата, продолжительность трудоустройства и должность;

краткий перечень должностных обязанностей;

описание персональных и командных достижений;

личные свойства.

Также в рекомендательном письме факультативно следует указать причину увольнения и выражения сожаления по этому поводу. Надежды на дальнейшую успешную карьеру кандидата также не будут лишними.

Оптимальный объем такого документа составляет 300-400 слов.

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