Работа малого бизнеса во время войны: большинство МСБ планируют расширение и не планируют повышать зарплаты (инфографика) — Finance.ua

Работа малого бизнеса во время войны: большинство МСБ планируют расширение и не планируют повышать зарплаты (инфографика) Сегодня 09:03 — Личные финансы

Работа малого бизнеса во время войны: большинство МСБ планируют расширение и не планируют повышать зарплаты (инфографика)

Большинство владельцев малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине (76%) планируют расширение бизнеса в 2023 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Индекс настроений малого бизнеса за 2022 год, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

«В этом году волна демонстрирует очередное ухудшение настроений МПБ, ведь показатель Индекса упал до 2,4 балла из 5 возможных. Это второе самое низкое значение за всю историю исследования. Для сравнения, в 2021 году показатель Индекса составил 2,6 балла, а у 2020 — 2,2 балла», — говорится в исследовании.

Оценка текущего состояния:

58% пока недовольны состоянием дел в их бизнесе, этот показатель несколько вырос по сравнению с 2021 годом, тогда таких было 52%;

одновременно уменьшилась доля тех, кто состоянием дел доволен — текущие 24% против 32% в прошлом году.

Инфографика: eba.com.ua

Оценка экономической ситуации в стране

Хуже всех составляющих Индекса участники опроса оценили экономическую ситуацию в стране. В частности, 42% считают ее неблагоприятной, а 29% — катастрофической.

Таковы реалии военного времени. Однако следует отметить, что во время активной фазы пандемии коронавируса эти оценки были еще хуже — тогда 44% респондентов оценили состояние экономики как катастрофическое.

Инфографика: eba.com.ua

Прогнозы

Второй раз за шесть лет проведения исследования ухудшились не только настроения, но и ожидания предпринимателями перемен. Сейчас доля тех, кто прогнозирует, что положение дел в бизнесе и дальше будет ухудшаться (38%), преобладает количество ожидающих улучшения ситуации (33%) в последующие полгода.

На оценки бизнесов наибольшее негативное влияние оказывают такие факторы, как активные боевые действия и близость к фронту, разрушение, обстрелы, перебои с электроснабжением и связью, недоступность кредитных средств, падение потребительского спроса и уменьшение платежеспособности населения, усложнение логистики, инфляция, налоговое давление.

Инфографика: eba.com.ua

Расширение бизнеса

Несмотря на трудности, большинство предпринимателей, а именно 76%, планируют расширение бизнеса в 2023 году. Из них 28% планируют расширять географию присутствия, 26% — открытие новых направлений, 25% — выход на внешние рынки, 21% — смену численности сотрудников.

В частности, и для расширения бизнеса большинство опрошенных (67%) будут привлекать новые средства. В основном предприниматели полагаются на собственные финансы (30%) и в меньшей степени на гранты (21%) и кредиты (10%). По сравнению с 2021 годом втрое упала доля кредитных средств в пользовании МПБ — тогда на них полагались 32% компаний.

Инфографика: eba.com.ua

Планы по повышению зарплат работникам

Большинство опрошенных (61%) не планируют менять заработную плату наемных работников. Одновременно возросла доля тех, кто планирует повысить заработную плату наемных работников (28% в 2022 г. против 26% в 2021 г.), и уменьшилась доля тех, кто планирует оптимизировать/уменьшить заработную плату (11% в 2022 г. против 20% в 2021 г.)

Инфографика: eba.com.ua

Также предприниматели рассказали, как на их работу повлияли атаки на энергетическую инфраструктуру. Только 8% полностью останавливают работу из-за обстрелов, еще 20% — временно приостанавливают. Большинство приспосабливаются, например, по 45% предпринимателей изменяют график работы и/или меняют объем производства или предоставления услуг.

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