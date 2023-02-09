Что такое подходящая работа для безработного, и как государство стимулирует занятость населения — Finance.ua

Что такое подходящая работа для безработного, и как государство стимулирует занятость населения Сегодня 14:01 — Личные финансы

Что такое подходящая работа для безработного, и как государство стимулирует занятость населения

В конце октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон 2622-ІХ, который затронул различные аспекты сферы занятости — от новых положений о компенсационных поощрениях для работодателей в случае трудоустройства безработных до очередных изменений в статусе безработного.

Специалисты портала robota.ua рассказали о новых категориях лиц, которые могут считаться безработными, обновленном понятии подходящей работы, а также о методах, которыми законодатель поощряет трудоустраивать безработных.

Расширение круга лиц со статусом безработного

Одним из нововведений Закона стало то, что в перечень категорий лиц, которые могут приобрести статус безработного, добавили еще одну группу лиц. Отныне безработными могут быть признаны со всеми вытекающими из этого гарантиями следующие лица:

одинокая мать или отец, ухаживающий за ребенком с инвалидностью (без ограничения по группе и подгруппе);

один из родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновитель, опекун, попечитель ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Эти лица также должны иметь право на назначение надбавки по уходу за ребенком согласно требованиям Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».

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Следовательно, одинокая мать или отец, или один из них имеют право на получение пособия по безработице определенной продолжительности (варьируется от 180 до 360 календарных дней) в зависимости от страхового стажа.

К примеру, при страховом стаже до 3 лет выплаты по безработице будут сохраняться до 180 календарных дней, при стаже до 6 лет — 210 календарных дней и т.д. Максимальный срок выплаты пособия составляет 360 календарных дней при наличии страхового стажа более 30 лет.

Детализация понятия подходящей работы

Закон также конкретизирует и несколько расширяет критерии, согласно которым предложенная безработным лицам работа считается подходящей или, наоборот, неподходящей.

Таким образом, подходящей для безработного считается работа, которая одновременно:

Соответствует образованию, профессии, специальности, квалификации, а также приобретенному за период своей трудовой деятельности опыту работы. Учитывается продолжительность работы по профессии, специальности, квалификация, опыт, продолжительность безработицы, а также потребность рынка труда.

Учитывает транспортную доступность. Подходящей считается работа, если время и расстояние проезда до места работы в одну сторону не превышает полутора часов и 60 километров (при полном рабочем времени) или одного часа и 40 километров (при неполном рабочем времени).

Соответствует уровню заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы. При подборе подходящей работы учитывается заработная плата разных размеров в зависимости от продолжительности пребывания в статусе безработного. К примеру, для безработных в течение 3 месяцев со дня присвоения такого статуса — не ниже размера заработной платы по последнему месту работы. Такая сумма уменьшается до 60% размера заработной платы по последнему месту работы для лиц, находящихся в статусе зарегистрированного безработного от 3 до 6 месяцев.

При этом, независимо от указанных правил транспортной доступности, работа подходит, если работодатель создал условия для перевозки к месту работы в случае отсутствия такой транспортной доступности или обеспечил лицо местожительством, в том числе путем полной или частичной компенсации стоимости таких расходов.

Однако Закон не детализирует размер частичной компенсации затрат, что создает риски того, что даже формальная минимальная компенсация будет считаться признаком того, что работа является подходящей.

Новые подходы к стимулированию занятости

В Законе также указаны меры, которыми планируют поощрять работодателей к принятию на работу безработных по направлению центра занятости. Так, компаниям предлагают компенсировать расходы на ЕСВ в разных размерах и разной продолжительности в зависимости от категории работников.

Например, по таким нововведениям работодатель будет иметь право на компенсацию своих фактических расходов на ЕСВ (не более 5 896 грн) за зарегистрированного безработного, который находился в статусе более 6 месяцев, если срок трудоустройства у работодателя составляет не менее 2 лет.

Однако если работника, за которого выплачивалась компенсация, уволили по соглашению сторон или в связи с изменениями в организации производства и труда (в том числе в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством или перепрофилированием предприятия, сокращением численности или штата работников) до истечения установленного срока сохранения гарантий занятости, то работодатель будет обязан вернуть выплаченные ему средства.

Исключение — если на рабочее место уволенного работника работодатель трудоустроил другого зарегистрированного безработного до истечения срока сохранения гарантий занятости.

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