Когда ФЛП может не платить военный сбор — список причин Сегодня 12:17 — Личные финансы

Когда ФЛП может не платить военный сбор — список причин

В некоторых случаях физические лица-предприниматели вправе не платить военный сбор. Правда, льготы не распространяются на ФЛП, которые ведут деятельность без наемных работников. Именно такую ​​информацию распространили средства массовой информации.

Об этом сообщает издание Новости.LIVE.

В сети распространили информацию, что предприниматели 1-й и 2-й групп освобождаются от уплаты военного сбора на время отпуска и болезни (при наличии больничного продолжительностью 30 дней и более). Плюс льготу имеют ФЛП-единщики, не использующие труд наемных сотрудников. Это прописано в Переходных положениях Налогового кодекса Украины.

Но информация не соответствует действительности, по крайней мере, не полностью. На неточность обратил внимание налоговый консультант Михаил Смокович, который в своем Telegram-канале написал : «В течение 1 месяца в год ФЛП действительно может воспользоваться правом на налоговые каникулы и на 1 и 2 группе не платить ни военный сбор, ни единый налог. Это при условии, что ФЛП не имеет наемных работников и в этот месяц не получал доход. — это фейк. Не существует льготы по военному сбору по факту отсутствия наемных работников».

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Если почитать пункт 1.13 Переходных положений НКУ , то имеем следующую информацию: ФЛП на едином налоге 1 и 2 группы без наемных работников освобождаются от военного сбора на одномесячный срок в течение года, если оформили налоговый отпуск или могут подтвердить болезнь выпиской из Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Иными словами, ВС придется платить в определенном порядке всем физическим лицам-предпринимателям 1 и 2 группы, не использующим наемный труд. Отсутствие сотрудников никак не влияет на эту налоговую обязанность.

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В новом законе № 4113 также предусмотрены льготы для единщиков 1 и 2 группы, налоговый адрес которых находится на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Такие ФЛП имеют право не платить военный сбор за период от начала до завершения оккупации/боев. Государственная налоговая служба не будет взимать авансовые взносы для предпринимателей.

Другие случаи освобождения от ВС включают:

если доходы не подпадают под налогообложение НДФЛ или облагаются налогом по нулевой ставке;

если ФЛП мобилизовали в ряды ВСУ.

Что касается денежного довольствия военнослужащих, то их финансовое вознаграждение и все выплаты подлежат налогообложению ставкой военного сбора 1,5%.

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