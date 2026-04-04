Когда автовладельцам менять зимние шины на летние 04.04.2026, 07:11 — Технологии&Авто

Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние

Эксперты советуют переходить на летнюю резину при стабильных +10°C, обычно в середине апреля. Законодательство Украины не устанавливает четкие сроки замены.

Когда менять резину на летнюю

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, поэтому каждый водитель решает, когда это делать.

Согласно правилам дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, имеющих остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм.

Для автомобилей весом свыше 3,5 т — 1,0 мм, автобусов — 2,0 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

При какой температуре нужно менять зимнюю резину

Всем водителям хочется поскорее перейти на летние шины, однако спешить с этим не стоит, ведь, как известно, погода в Украине очень непредсказуема. Одного правила, когда необходимо менять резину на своем автомобиле, нет, однако эксперты советуют делать это когда за окном будет стабильно +10°C градусов и выше.

Еще одним фактором, почему не стоит спешить менять резину, — длинные очереди на шиномонтажах, начинающиеся каждый сезон.

Эксперты отмечают, что на зимней резине летом можно ездить, однако шина будет быстрее изнашиваться, и уже зимой не принесет своего эффекта, что «ударит по карману» автовладельцев.

Отличным периодом, когда можно заменить резину, является примерно середина апреля, когда температура воздуха будет стабильной, и на шиномонтажах будет меньше очередей.

Замена зимней резины на летнюю

Для того чтобы собственноручно заменить шины, необходимо:

поставьте автомобиль на ручной тормоз и желательно на передачу, если у вас «механика»;

ослабьте колесные болты на полоборота, когда автомобиль еще стоит на земле;

поднимите автомобиль (для большей уверенности, что автомобиль не упадет с домкрата, можно что-нибудь подложить под авто, например, запасное колесо, паллеты и т. п. );

); ослабьте колеса и полностью открутите колесные болты;

после замены колес проверьте болты динамометрическим ключом.

Важное правило: болты или гайки нужно затягивать через один, а не поочередно.

