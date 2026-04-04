0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Когда автовладельцам менять зимние шины на летние

Технологии&Авто
2199
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние, Фото: freepik
Эксперты советуют переходить на летнюю резину при стабильных +10°C, обычно в середине апреля. Законодательство Украины не устанавливает четкие сроки замены.
Об этом пишет «УНН».

Когда менять резину на летнюю

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, поэтому каждый водитель решает, когда это делать.
Согласно правилам дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, имеющих остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм.
Для автомобилей весом свыше 3,5 т — 1,0 мм, автобусов — 2,0 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

При какой температуре нужно менять зимнюю резину

Всем водителям хочется поскорее перейти на летние шины, однако спешить с этим не стоит, ведь, как известно, погода в Украине очень непредсказуема. Одного правила, когда необходимо менять резину на своем автомобиле, нет, однако эксперты советуют делать это когда за окном будет стабильно +10°C градусов и выше.
Еще одним фактором, почему не стоит спешить менять резину, — длинные очереди на шиномонтажах, начинающиеся каждый сезон.
Эксперты отмечают, что на зимней резине летом можно ездить, однако шина будет быстрее изнашиваться, и уже зимой не принесет своего эффекта, что «ударит по карману» автовладельцев.
Отличным периодом, когда можно заменить резину, является примерно середина апреля, когда температура воздуха будет стабильной, и на шиномонтажах будет меньше очередей.

Замена зимней резины на летнюю

Для того чтобы собственноручно заменить шины, необходимо:
  • поставьте автомобиль на ручной тормоз и желательно на передачу, если у вас «механика»;
  • ослабьте колесные болты на полоборота, когда автомобиль еще стоит на земле;
  • поднимите автомобиль (для большей уверенности, что автомобиль не упадет с домкрата, можно что-нибудь подложить под авто, например, запасное колесо, паллеты и т. п.);
  • ослабьте колеса и полностью открутите колесные болты;
  • после замены колес проверьте болты динамометрическим ключом.
Важное правило: болты или гайки нужно затягивать через один, а не поочередно.
По материалам:
УНН
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems