В МВД объяснили, как оформить выбраковку авто Сегодня 06:16 — Технологии&Авто

Как происходит выбраковка авто, Фото: freepik

Транспортные средства, которые больше не пригодны для использования из-за повреждений, износа или других обстоятельств, могут быть сняты с государственной регистрации или временного государственного учета путем выбраковки. Такая услуга предоставляется в любом сервисном центре МВД и бесплатно.

В Главном сервисном центре МВД объяснили , какие документы необходимо подать для проведения выбраковки.

Списанные транспортные средства (в том числе состоящие на временном государственном учете) юридических лиц снимаются с учета на основании утвержденных актов, а физических лиц — по заявлениям их владельцев.

Для физических лиц

Если владельцем транспортного средства является физическое лицо, достаточно обратиться в сервисный центр МВД, выбрав услугу регистрационных действий с транспортным средством.

Для получения услуги необходимо подготовить и предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Если номерные знаки или свидетельство о регистрации были утрачены или украдены, подаются соответствующие документы.

Для юридических лиц

Если транспортное средство находится в собственности юридического лица, к заявлению необходимо приложить утвержденный акт.

В то же время следует обратить внимание: единого образца такого акта не существует.

Документ формируется в соответствии с внутренними правилами предприятия и требованиями делопроизводства. Как правило, акт составляется и утверждается бухгалтерией или соответствующей комиссией предприятия.

Такой документ может содержать реквизиты, в частности:

полное наименование юридического лица;

реквизиты предприятия;

информацию о транспортном средстве (марка, модель, VIN-код, номерной знак);

основания для выбраковки или списания;

дату и подписи ответственных лиц.

Главное, чтобы документ соответствовал правилам ведения делопроизводства и подтверждал решение предприятия о списании транспортного средства.





