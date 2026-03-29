В МВД объяснили, как оформить выбраковку авто
Транспортные средства, которые больше не пригодны для использования из-за повреждений, износа или других обстоятельств, могут быть сняты с государственной регистрации или временного государственного учета путем выбраковки. Такая услуга предоставляется в любом сервисном центре МВД и бесплатно.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, какие документы необходимо подать для проведения выбраковки.
Списанные транспортные средства (в том числе состоящие на временном государственном учете) юридических лиц снимаются с учета на основании утвержденных актов, а физических лиц — по заявлениям их владельцев.
Для физических лиц
Если владельцем транспортного средства является физическое лицо, достаточно обратиться в сервисный центр МВД, выбрав услугу регистрационных действий с транспортным средством.
Для получения услуги необходимо подготовить и предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
- номерные знаки (при наличии).
Если номерные знаки или свидетельство о регистрации были утрачены или украдены, подаются соответствующие документы.
Для юридических лиц
Если транспортное средство находится в собственности юридического лица, к заявлению необходимо приложить утвержденный акт.
В то же время следует обратить внимание: единого образца такого акта не существует.
Документ формируется в соответствии с внутренними правилами предприятия и требованиями делопроизводства. Как правило, акт составляется и утверждается бухгалтерией или соответствующей комиссией предприятия.
Такой документ может содержать реквизиты, в частности:
- полное наименование юридического лица;
- реквизиты предприятия;
- информацию о транспортном средстве (марка, модель, VIN-код, номерной знак);
- основания для выбраковки или списания;
- дату и подписи ответственных лиц.
Главное, чтобы документ соответствовал правилам ведения делопроизводства и подтверждал решение предприятия о списании транспортного средства.
