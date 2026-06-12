Anthropic подготовила план на случай массовой безработицы из-за ИИ Сегодня 22:41 — Технологии&Авто

Anthropic исследует разные варианты финансирования

Компания Anthropic представила новую экономическую программу на случай, если развитие искусственного интеллекта приведет к значительному росту безработицы. На разработку и поиск решений компания пообещала направить 350 миллионов долларов.

Об этом пишет издание Gizmodo.

В компании заявили, что не стремятся к вытеснению людей с работы и работают над тем, чтобы предотвратить или минимизировать такие последствия. В то же время, там признают, что определенный уровень сокращения рабочих мест может быть неизбежным следствием развития технологий, поэтому необходимо заранее готовиться к таким изменениям.

Три сценария

Anthropic разработала три сценария в зависимости от безработицы: 5%, 10% и беспрецедентно высокий показатель. В настоящее время уровень безработицы в США составляет 4,3%.

Если безработица вырастет до 5%, компания предлагает расширить систему специальных инвестиционных счетов, которые открываются с рождения, а также предоставить молодым людям более широкий доступ к таким программам. Кроме того, речь идет о грантах на переквалификацию работников, реформе профессионального лицензирования, страховании заработной платы и стимулах для компаний, которые будут хранить и переобучать персонал.

В своем документе Anthropic отмечает, что пока не известно, станет ли влияние ИИ на рынок труда временным потрясением или долгосрочной перестройкой экономики с устойчивым снижением спроса на человеческий труд. Однако компания считает, что реагировать на эти риски следует уже сейчас.

Читайте также Anthropic призвала к глобальной паузе в развитии ИИ

При росте безработицы до 10% приоритетом предлагается расширение программ пособия по безработице, а также дополнительная поддержка для работников отдельных отраслей и обеспечение базовых потребностей населения. Также если искусственный интеллект начнет массово заменять людей, власти рекомендуют контролировать темпы его внедрения и поощрять бизнес постепенно проводить изменения.

Для сценария с беспрецедентным уровнем безработицы, который может превысить 25%, компания допускает необходимость масштабных программ замещения доходов для большого числа работников.

В этом случае могут потребоваться новые источники налоговых поступлений и новые механизмы распределения средств. Среди возможных вариантов называются базовый доход для населения, государственные инвестиционные фонды и модели частичного владения работниками компаниями, получающими выгоду от развития ИИ.

Anthropic исследует разные варианты финансирования

Anthropic отмечает, что пока не готова поддержать конкретные решения для наихудшего сценария, но уже исследует разные варианты финансирования. Среди них — повышение налога на прирост капитала, налоги на потребление, специальные сборы за использование искусственного интеллекта и так называемые цифровые дивиденды, которые могут финансироваться за счет налогообложения цифрового сектора.

Компания также изучает механизмы перераспределения средств, в том числе универсальный базовый доход, государственные фонды, получающие прибыль от развития ИИ, модели участия работников в собственности компаний и расширение инвестиционных счетов для граждан.

В Anthropic подчеркнули, что документ ориентирован в первую очередь на США, однако предложенные принципы могут применяться и в других странах. Компания надеется обсуждать эти вопросы с правительствами по всему миру и вынести их на повестку дня международных встреч, в частности саммита G7 и предстоящего саммита по искусственному интеллекту в Женеве.

В то же время, Anthropic признает, что пока никто не может точно спрогнозировать, сколько рабочих мест будет потеряно из-за развития искусственного интеллекта.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.