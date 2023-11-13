Китайский YMTC подал иск в суд против Micron из-за нарушения патентов — Finance.ua
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Китайский YMTC подал иск в суд против Micron из-за нарушения патентов

Фондовый рынок
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Китайский производитель микросхем Yangtze Memory Technologies (YMTC) подал иск против американского конкурента Micron Technology, утверждая о нарушении восьми его патентов.
Об этом пишет Reuters.
YMTC подал иск против Micron и подразделения Micron Consumer Products Group в Окружной суд США Северного округа Калифорнии.
Согласно иску, Micron обратилась к запатентованной технологии YMTC, чтобы отразить конкуренцию со стороны YMTC и получить и защитить долю рынка. В нем говорится, что Micron не платит должную долю за использование запатентованных изобретений.
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Micron производит микросхемы DRAM и микросхемы флэш-памяти NAND и конкурирует с южнокорейскими Samsung Electronics и SK Hynix, а также с японским Kioxia, подразделением Toshiba. YMTC является гораздо меньшим конкурентом, которому в прошлом году США запретили покупать некоторые американские компоненты.
«В последние годы США ужесточили ограничения на экспорт технологий производства микросхем в Китай из соображений безопасности. В мае Китай заявил, что продукты Micron не прошли проверку безопасности сети и запретили покупать их операторам ключевой инфраструктуры», — говорится в сообщении.
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Добавляется, что в 2018 году Micron была вовлечена в спор с участием китайского государственного производителя микросхем Fujian Jinhua, обвиняемого в краже коммерческой тайны, но она отрицала это. Позже в том же году ее основные продукты были временно запрещены к продаже в Китае.
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Китай когда-то был крупнейшим рынком Micron, генерируя половину ее дохода в 20 миллиардов долларов в 2017 финансовом году. Эта доля сократилась до 16% в 2022 году, когда компания закрыла сделки с DRAM в Шанхае.
По материалам:
Економічна Правда
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