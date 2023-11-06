Китай перейдет на массовое производство человекообразных роботов в ближайшие годы — Finance.ua

Китай перейдет на массовое производство человекообразных роботов в ближайшие годы Сегодня 05:45 — Технологии&Авто

Китай перейдет на массовое производство человекообразных роботов в ближайшие годы

В недавнем заявлении китайское правительство обнародовало свои планы начать производство человекообразных роботов до 2025 года.

Эта инициатива является ответом на глобальное развитие робототехники, включая презентацию Илоном Маском человекообразных роботов Tesla, достижения Boston Dynamics и растущую конкуренцию в этом секторе, сообщает Bloomberg.

На этой неделе власти Китая обнародовали комплексный правительственный план, направленный на поддержку развития человекообразных роботов в стране. План предусматривает финансовую поддержку новых китайских компаний, специализирующихся на робототехнике и смежных отраслях.

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Правительство намерено поощрить эти отечественные предприятия добиться значительных успехов в сенсорных технологиях, управлении движением и человеко-машинном взаимодействии в течение следующих двух лет. Кроме того, власти акцентируют внимание на важности внедрения искусственного интеллекта в эту сферу и продвижении разработки более ловких роботов-манипуляторов, напоминающих человеческие руки и ноги.

К 2027 году Китай намерен иметь отечественных роботов, способных к обучению, логическому мышлению и самостоятельному развитию. Правительство также стремится содействовать созданию стабильных цепочек поставок, которые будут способствовать росту робототехнической отрасли. Этот шаг отвечает более широкой цели — не допустить отставания Китая от своих глобальных конкурентов в этой области.

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Эта новость уже оказала положительное влияние на фондовый рынок, поскольку акции некоторых китайских производителей робототехники выросли на 10% после ее обнародования. Усилия Китая, направленные на инвестирование и продвижение своей робототехнической отрасли, акцентируют внимание на стремлении страны оставаться в авангарде технологических инноваций в условиях растущей конкуренции на мировом рынке.

Телеканал 24 По материалам:

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