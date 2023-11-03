Китайская Alibaba представила искусственный интеллект с сотнями миллиардов параметров — Finance.ua

Китайская Alibaba представила искусственный интеллект с сотнями миллиардов параметров Сегодня 01:09 — Технологии&Авто

Китайская Alibaba представила искусственный интеллект с сотнями миллиардов параметров

Компания Alibaba, известная прежде всего благодаря своему магазину AliExpress, объявила о создании собственной модели искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen 2.0. Ее называют одной из самых мощных ИИ-моделей в мире благодаря сотням миллиардов параметров, пишет CNBC

Alibaba также представила восемь созданных на ее основе специализированных ИИ-продуктов для различных отраслей. Этот шаг позволяет китайской компании конкурировать с американскими игроками, такими как Open AI, Microsoft и Amazon.

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Alibaba назвала Tongyi Qianwen 2.0 значительным обновлением первой версии этой языковой модели, представленной в апреле. Новое поколение увидело свет всего через шесть месяцев после первого выпуска модели, что свидетельствует о сумасшедших темпах, с которыми технологические компании стремятся контролировать рынок искусственного интеллекта в быстро расширяющемся Китае. Свои аналоги уже выпустили Tencent и Baidu, так что Alibaba вынуждена работать ускоренными темпами.

ИИ демонстрирует отличные способности в понимании сложных инструкций, копирайтинге, рассуждении, запоминании и предотвращении галлюцинаций. Как уже отмечалось, он может похвастаться сотнями миллиардов параметров, что делает его одним из самых мощных ИИ в мире по этому показателю, сообщают в компании.

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На основе языковой модели будут выпущены как минимум восемь узкоспециализированных нейросетей для различных отраслей, включая развлечения, финансы, здравоохранение и юриспруденцию.

Пока неясно, какие конкретно функции они будут выполнять. Alibaba также анонсировала сервисную платформу GenAI, позволяющую компаниям создавать свои генеративные приложения искусственного интеллекта, используя собственные данные для обучения. При этом компания уверяет, что пользователи будут защищены от утечки информации — им не нужно будет опасаться, что к корпоративным данным могут получить доступ третьи лица, как это раньше происходило с ChatGPT.

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Будет ли работать новый ИИ за пределами Китая, неизвестно. Но можно быть уверенным, что Tongyi Qianwen 2.0 будет подчиняться местным законам, а значит, китайское правительство будет контролировать его и сможет получить доступ к любым данным.

Телеканал 24 По материалам:

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