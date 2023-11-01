Siemens и Microsoft разработали для производств ассистента с искусственным интеллектом — Finance.ua

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Siemens и Microsoft разработали для производств ассистента с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Siemens и Microsoft разработали для производств ассистента с искусственным интеллектом
Siemens и Microsoft разработали для производств ассистента с искусственным интеллектом
Немецкий промышленный гигант Siemens вместе с корпорацией Microsoft разработал помощника на основе искусственного интеллекта для улучшения сотрудничества между людьми и машинами на производстве.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ассистент под названием Industrial Copilot использует генеративный ИИ, чтобы разрешить пользователям создавать, оптимизировать и отлаживать код автоматизации как инструмент экономии времени для компаний, отмечает Siemens.
«Это позволит сократить время выполнения задачи, которое ранее занимало недели, до нескольких минут», — заявили в компании.
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Microsoft стала пионером в интеграции генеративных «копилотов» искусственного интеллекта в собственные продукты и услуги, инвестировав более 10 миллиардов долларов в компанию OpenAI, создавшую ChatGPT. В настоящее время она разрабатывает копилоты с партнерами для помощи в промышленных секторах, включая автомобильную промышленность, производство потребительских товаров и машиностроение.
«Это может привести к революции в том, как компании проектируют, разрабатывают, производят и эксплуатируют. Более широкое использование человеко-машинного сотрудничества позволяет инженерам ускорить разработку кода, повысить уровень инноваций и решить проблему дефицита квалифицированной рабочей силы», — сказал генеральный директор Siemens Роланд Буш.
Немецкий поставщик автомобилей Schaeffler AG уже использует подобный копилот для создания кода для программирования систем автоматизации и сокращения простоев на заводах.
По материалам:
Укрінформ
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