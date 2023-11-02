В поиске Google появилась новая функция на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

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В поиске Google появилась новая функция на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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В поиске Google появилась новая функция на основе искусственного интеллекта
В поиске Google появилась новая функция на основе искусственного интеллекта
Американская компания Google добавила новую функцию Search Generative Experience в свой поисковик. Она доступна только в США и Великобритании.
Об этом говорится на сайте Google.
Пользователи, подключившиеся к Search Generative Experience (SGE), могут создавать изображения AI непосредственно со стандартной панели поиска. Пользователи описывают в поисковой строке, что им нужно. Далее система быстро генерирует четыре альтернативных варианта изображения. Выбранное изображение можно доработать и сохранить.
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Для использования функции генерации изображений из поисковой строки необходимо быть зарегистрированным в Google Labs и присоединиться к программе SGE.
Google также устанавливает ограничения на злоупотребление генеративным искусственным интеллектом. Запрещается создавать фотореалистичные изображения человеческих лиц.
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Кроме этого, техногигант внедряет систему SynthID, разработанную компанией DeepMind. SynthID представляет собой невидимый водяной знак метаданных. Он обозначает сгенерированное изображение как созданное искусственным интеллектом и предоставляет информацию об авторстве и дате создания.
Также система не просто будет выводить список вебсайтов по запросу пользователя, а способна генерировать умные ответы на живом языке относительно данных в поисковом результате.
Search Generative Experience доступен для совершеннолетних пользователей в США и Великобритании.
По материалам:
Forbes.ua
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