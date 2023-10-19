Искусственный интеллект увеличил рыночную стоимость техногигантов на $2,4 трлн в 2023 году — Finance.ua

Искусственный интеллект увеличил рыночную стоимость техногигантов на $2,4 трлн в 2023 году Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

Согласно новому отчету Euroscape 2023 от венчурной компании Accel, американские техногиганты прибавили $2,4 триллиона к своей рыночной капитализации за год, отмеченный бумом искусственного интеллекта, пишет CNBC

Стоимость Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и NVIDIA выросла в среднем на 36% за год. Последняя является крупнейшим производителем графических ускорителей, обеспечивающих работу генеративных нейросетей и чатботов, таких как ChatGPT, и благодаря этому недавно впервые присоединилась к «клубу триллионеров».

Индекс Euroscape, включающий крупнейшие облачные сервисы и компании, предоставляющие программное обеспечение, как услуги (SaaS), таких как Salesforce, Palantir и Unity, вырос на 29% с начала года. Хотя еще в прошлом году картина для них была мрачная — компании потеряли в цене $1,6 триллиона.

Технологический индекс Nasdaq Composite вернулся к 80% - своему историческому максимуму в течение 18 месяцев, отмечаясь более быстрым восстановлением, чем после краха доткома в 1990-х годах.

Раньше, чтобы добиться этой вехи в 80%, Nasdaq понадобилось 14 лет.

Год искусственного интеллекта

Согласно Accel, искусственный интеллект был основной технологией, способствовавшей производительности облака и SaaS в 2023 году, и нетрудно понять почему. Мир только и говорит о генеративных инструментах ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI, Bard от Google и Claude от Anthropic.

«Любая компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, использует генеративный искусственный интеллект, независимо от того, является ли она только стартапом, новой компанией или уже существующей компанией… Вы действительно должны думать об этом как о чем-то всепроницаемом», — сказал Филипп Боттери, партнер Accel.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

США лидировали в сделках по финансированию генеративного искусственного интеллекта. OpenAI собрала наибольшую сумму — $10 миллиардов — а Inflection заняла второе место с $1,3 миллиарда. В Европе три крупнейших раунда вышли из Франции — Hugging Face ($235 млн), Poolside ($126 млн) и Mistral AI ($113 млн).

Количество компаний-единорогов вернулось к «доковидному» уровню, причем искусственный интеллект занимает гораздо большую долю среди недавно образованных. В Европе и Израиле 40% новых единорогов пришлись на генеративное ИИ; в США — 80%.

Удары для Big Tech

В этом году деятельность техногигантов в заключении сделок наткнулась на препятствие, поскольку регуляторы ввели жесткие меры в отношении компаний из-за опасений, что они станут слишком большими. В этом году совершено только 10 транзакций с участием крупной технологической компании, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.

В 2021 году количество приобретений во главе с FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) достигло 27, а в 2022 году было заключено 26 крупных технологических сделок.

Одной из сделок, повергшихся сильному давлению со стороны регуляторов, стала заявка Microsoft на приобретение Activision Blizzard, огромной студии видеоигр, создавшей хиты Call of Duty, Candy Crush и Crash Bandicoot. Две компании наконец заключили сделку на прошлой неделе после того, как британские регуляторы дали свое благословение. Но это произошло только после продолжительной борьбы между двумя сторонами.

Если вам интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров — вам сюда! Обязательно посетите конференцию ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! 300+ участников, 700+ минут полезного контента, 20+ топовых спикеров. Все подробности и регистрация по ссылке ниже.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.