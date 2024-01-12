Китайский стартап представил батарею, которая может производить электроэнергию в течение 50 лет (видео) — Finance.ua
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Китайский стартап представил батарею, которая может производить электроэнергию в течение 50 лет (видео)

Технологии&Авто
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Китайский стартап представил батарею, которая может производить электроэнергию в течение 50 лет (видео)
Китайский стартап представил батарею, которая может производить электроэнергию в течение 50 лет (видео)
Китайский стартап представил новую батарею, которая может производить электроэнергию в течение 50 лет с потребностью в зарядке или обслуживании. Об этом пишет independent.
Пекинская компания Betavolt заявила, что ее ядерная батарея является первой в мире, реализовавшей миниатюризацию атомной энергии, поместив 63 ядерных изотопа в модуль размером меньше монеты.
Просмотрите видео по ссылке.
В компании заявили, что батарея следующего поколения уже перешла на этап пилотных испытаний и со временем будет массово производиться для коммерческих приложений, таких как телефоны и дроны.
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Где будут применять

«Атомные батареи Betavolt могут удовлетворить потребности в долгосрочном электропитании во многих сценариях, таких как аэрокосмическая промышленность, оборудование искусственного интеллекта, медицинское оборудование, микропроцессоры, передовые датчики, небольшие дроны и микророботы», — говорится в пресс-релизе компании.
«Эта новая энергетическая инновация поможет Китаю стать лидером в новом витке технологической революции ИИ».
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Аккумулятор работает путем преобразования энергии, выделяемой распадом изотопов, в электричество с помощью процесса, впервые исследованного в 20 веке.
Betavolt заявила, что ее первая ядерная батарея может выдавать мощность 100 микроватт и напряжение 3 В при размерах 15×15×5 кубических миллиметров, однако она планирует изготовить батарею мощностью 1 Вт к 2025 году.
Их небольшие размеры означают, что их можно использовать серийно, чтобы производить больше энергии, при этом компания представляет себе мобильные телефоны, которые никогда не нужно подзаряжать, и дроны, которые могут летать вечно.
Его многослойная конструкция также означает, что он не загорится или разразится в ответ на внезапную силу, утверждает Betavolt, а также способен работать при температурах от -60C до 120C.
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Безопасность

«Атомная энергетическая батарея, разработанная Betavolt, абсолютно безопасна, не имеет внешнего излучения и подходит для использования в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы, искусственные сердца и ушные раковины в организме человека», — заявили в компании.
«Атомные батареи являются экологически чистыми. После периода распада 63 изотопы превращаются в стабильный изотоп меди, который нерадиоактивен и не представляет угрозы и не загрязняет окружающую среду.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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