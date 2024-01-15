DJI представила грузовой дрон, который поднимает до 40 кг — Finance.ua

DJI представила грузовой дрон, который поднимает до 40 кг 15.01.2024, 00:33 — Технологии&Авто

DJI представила грузовой дрон, который поднимает до 40 кг

Компания DJI представила FlyCart 30 — беспилотник большого радиуса действия, способный переносить большие грузы и предназначенный для профессионального использования.

Об этом пишет Gizmochina.

Дрон использует многороторную 4-осевую конструкцию и 8-лопастную систему пропеллеров. Он развивает скорость до 20 м/с на высоте до 3 км при ветре до 12 м/с.

При работе от двух батарей FlyCart 30 может поднимать груз до 30 кг. Однако предусмотрен и экстренный режим, в котором дрон работает от одной батареи и благодаря уменьшению веса способен перевозить до 40 кг.

Максимальная дальность полета зависит от количества аккумуляторов и нагрузки. DJI указывает, что с двумя батареями и грузом 30 кг аппарат способен пролететь 16 км. Максимальное время полета будет составлять 18 минут.

Дрон способен работать при температуре от -20 до 45 градусов по Цельсию.

Для перевозки грузов есть два режима. Один подразумевает прикрепление 70-литрового грузового отсека, другой — 20-метрового троса с автоматическим втягиванием.

FlyCart 30 оснащен датчиками для обеспечения бесперебойного и безопасного полета. Он может настраиваться в соответствии с силой центра тяжести, колебанием груза, траекторией и высотой полета. Оператор дрона может использовать проекцию дополненной реальности, чтобы убедиться, что беспилотник с грузом безопасно приземляется в нужном месте.

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DJI ожидает, что дрон станет популярен, в частности, для перевозок в горах и среди экстренных служб. Также аппарат можно использовать в промышленности.

Пока что компания не объявила цену и дату старта продаж FlyCart 30. Как пишет издание DronDJ, беспилотник обойдется в около 17 тыс. долларов.

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