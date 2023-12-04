США создают многоразовый дрон-перехватчик — Finance.ua

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США создают многоразовый дрон-перехватчик

Технологии&Авто
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США создают многоразовый дрон-перехватчик
США создают многоразовый дрон-перехватчик
Американская компания Anduril создала ракетоподобный летательный аппарат Roadrunner с высокой степенью модульности и автономности. Его можно использовать повторно.
Об этом сообщает The War Zone.
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Основатель компании Палмер Лаки и директор по стратегии Крис Броуз подробно рассказали о Roadrunner и Roadrunner-M с осколочно-фугасной боеголовкой. Над дизайном беспилотника работали около двух лет. Полноразмерные прототипы уже прошли интенсивные лётные испытания, включая демонстрацию для неназванного заказчика в США.
«Это нечто среднее между многоразовой ракетой и полномасштабным автономным самолетом. Сам по себе Roadrunner является полностью многоразовым летательным аппаратом, и на него можно поставить много полезного груза, и он вполне пригоден для многократного использования», — говорит Лаки.
Пока все характеристики представители компании назвать не могут, однако говорят, что Roadrunner будет развивать высокую дозвуковую скорость. Управлять сразу несколькими Roadrunner может один оператор. Само изделие оснащено парой турбореактивных двигателей собственной разработки.
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Запускается Roadrunner вертикально. Он может находиться в режиме ожидания, чтобы затем атаковать цель уже в воздухе. После завершения миссии он приземлится на землю. Сразу после дозаправки дрон будет готов к новым миссиям фактически сразу.
Пусковой контейнер имеет тоже большое количество технологий. Он будет анализировать системы управления и датчики Roadrunner. Стоимость одного перехватчика оценивается в «несколько сотен тысяч долларов». С наращиванием серийного производства стоимость будет снижаться.
«Инновации в Roadrunner-M включают более быстрое время запуска и взлета, втрое большую грузоподъемность боеголовки, в десять раз большую эффективную дальность действия в одну сторону и втрое большую маневренность по сравнению с аналогичными предложениями на рынке», — заявляют в компании.
Основными целями для Roadrunner будут беспилотники.
По материалам:
Фокус
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