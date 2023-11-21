Немецкая компания печатает на 3D дроны для Украины — Finance.ua

Немецкая компания печатает на 3D дроны для Украины
Немецкая компания Donaustahl GmbH от имени американо-украинской общественной организации печатает беспилотники дальнего радиуса действия Titan Falcon на 3D-принтере и поставляет их Вооруженными силам Украины.
Это утверждает проект «Немецкая помощь Украине» в соцсети Х.
«Три из этих БПЛА уже изготовлены (все переданы ВСУ), два из которых сейчас проходят испытания в Украине», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что время полета Titan Falcon составляет до 6 часов, а расстояние — до 400 км. Кроме камеры FPV, аппарат можно оснастить камерой с объективом 2,5 дюйма.
«Немецкая помощь Украине» позиционирует себя как частный проект, призванный помочь отслеживать помощь Германии Украине в российско-украинской войне.
Donaustahl GmbH — стартап из Баварии, который занимается разработками оружия. На сайте компании, которая разрабатывает преимущественно стрелковое оружие, сообщений о дронах нет.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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