Немецкая компания печатает на 3D дроны для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Немецкая компания печатает на 3D дроны для Украины

Технологии&Авто
28
Немецкая компания печатает на 3D дроны для Украины
Немецкая компания печатает на 3D дроны для Украины
Немецкая компания Donaustahl GmbH от имени американо-украинской общественной организации печатает беспилотники дальнего радиуса действия Titan Falcon на 3D-принтере и поставляет их Вооруженными силам Украины.
Это утверждает проект «Немецкая помощь Украине» в соцсети Х.
«Три из этих БПЛА уже изготовлены (все переданы ВСУ), два из которых сейчас проходят испытания в Украине», — говорится в сообщении.
Читайте также
В нем отмечается, что время полета Titan Falcon составляет до 6 часов, а расстояние — до 400 км. Кроме камеры FPV, аппарат можно оснастить камерой с объективом 2,5 дюйма.
«Немецкая помощь Украине» позиционирует себя как частный проект, призванный помочь отслеживать помощь Германии Украине в российско-украинской войне.
Donaustahl GmbH — стартап из Баварии, который занимается разработками оружия. На сайте компании, которая разрабатывает преимущественно стрелковое оружие, сообщений о дронах нет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.