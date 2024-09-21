Китайский гигант электромобилей BYD наращивает команду до миллиона работников — Finance.ua
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Китайский гигант электромобилей BYD наращивает команду до миллиона работников

Фондовый рынок
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Китайский гигант электромобилей BYD наращивает команду до миллиона работников
Китайский гигант электромобилей BYD наращивает команду до миллиона работников
BYD значительно активизировала набор персонала, увеличив свою рабочую силу до более 900 тыс человек.
Об этом сообщает Reuters.
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Общая численность персонала, выросшая на 5,8% с конца августа, делает BYD крупнейшим работодателем среди более 5300 компаний, котирующихся на фондовых биржах материкового Китая.
Этот шаг был сделан на фоне того, что правительство Китая определило приоритетом создание новых рабочих мест, в частности для выпускников колледжей, поскольку экономика страны находится в состоянии спада.
BYD является крупнейшим автопроизводителем в мире по численности научно-исследовательского персонала, насчитывающего почти 110 тыс. человек, добавив, что за последние два года компания наняла на работу почти 50 тыс. молодых специалистов.
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По данным Национального бюро статистики, уровень безработицы среди примерно 100 миллионов китайской молодежи в возрасте 16−24 лет в июле вырос до самого высокого показателя 2024 года — 17,1%.
Другие автопроизводители, особенно иностранные бренды, увольняют персонал в Китае из-за падения продаж. SAIC и ее партнеры по совместному предприятию Volkswagen и General Motors планировали сократить рабочие места на двузначные проценты в этом году, в то время как Honda сокращает свою рабочую силу на двух совместных предприятиях в Китае в этом году.
По материалам:
Європейська правда
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