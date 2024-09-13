BYD выпустил мощного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото) — Finance.ua

BYD выпустил мощного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)
В Китае представили новый BYD FangChengBao Leopard 8. Большой внедорожник поступит в продажу до конца года по цене примерно от 500 000 юаней ($70 000).
Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.
BYD FangChengBao Leopard 8 — серийная версия концепта, показанного весной на автошоу в Пекине. Разработчики называют внедорожник конкурентом Toyota Land Cruiser 300 и планируют продавать его и за пределами Китая.
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Китайский внедорожник BYD почти не отличается от своего прототипа. У него жесткий рубленый дизайн с массивными бамперами, расширенными крыльями и пластиковым обвесом. Автомобиль существенно больше Toyota Land Cruiser 300.
Размеры BYD FangChengBao Leopard 8:
- длина — 5195 мм;
- ширина — 1994 мм;
- высота — 1875 мм;
- колесная база — 2920 мм;
- масса — 3305 кг.
Рубленые линии преобладают и в салоне BYD Leopard 8. На передней панели установлены три дисплея (один — для пассажира), а кресла первого ряда разделены высокой консолью. Модель будет предложена в версиях на 6 и 7 мест. Мультимедийную систему авто и функцию доступа в салон со смартфона разработали в Huawei. Среди опций также четырехзонный климат-контроль и электропривод кресел первого и второго ряда.
Новый BYD Leopard 8 оснащен 2,0-литровой турбочетверкой и парой электромоторов общей мощностью 680 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Средний расход горючего составляет 6,8 л/100 км. Кроме того, внедорожник получил независимую подвеску всех колес с адаптивными амортизаторами.
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