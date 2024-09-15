BYD презентовал новый электромобиль с запасом хода до 1100 км и ценой от €43 тысяч (фото) — Finance.ua

BYD презентовал новый электромобиль с запасом хода до 1100 км и ценой от €43 тысяч (фото) Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

BYD презентовал новый электромобиль с запасом хода до 1100 км и ценой от €43 тысяч (фото)

Люксовый бренд BYD Denza готовится к глобальному запуску электрического автомобиля Z9 GT. Эта модель будет предлагаться в гибридной (PHEV) и полностью электрической (BEV) версиях.

Об этом пишет arenaev.

Плагин-гибридная версия BYD Denza Z9 GT сочетает 2-литровый турбодвигатель с тремя электромоторами, которые суммарно генерируют мощность 640 кВт (858 л.с.), делая ее одним из самых мощных гибридных автомобилей на рынке.

Эта конфигурация обеспечивает запас хода 1100 км, а при работе только на бензине после разрядки аккумулятора обещает расход топлива всего 5,6 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды.

Полностью электрическая версия еще более мощная. Используя три двигателя, она обеспечивает суммарную мощность 710 кВт (952 л.с.) и обещает запас хода 630 км. Эта версия разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Электромобиль предлагается с длиной 5180 мм, шириной 1990 мм и колесной базой 3125 мм. Интересно, что модель PHEV чуть длиннее — 5195 мм из-за больших бамперов. Дизайн авто создал дизайнер Вольфганг Эггер, предоставив автомобилю смелую переднюю решетку и элегантную заднюю световую панель.

Интерьер предлагает несколько цифровых дисплеев на приборной панели и дверях. Отличительной особенностью является наличие двух холодильников — меньшего для передних пассажиров и большего сзади, способного вместить до четырех бутылок вина. К сожалению, эта роскошь уменьшает объем багажника и ограничивает возможность складывания второго ряда сидений.

Китайские клиенты уже могут оформить предварительный заказ на BYD Denza Z9 GT в пяти разных комплектациях, а поставки начнутся в конце сентября.

Цены на Z9 GT начинаются от 339 800 юаней (приблизительно €43 030 евро) и доходят до 419 800 юаней (€53 200 евро). Z9 GT также выйдет на европейские рынки.

Защитите свой автомобиль на все 100%! Сравнивайте и выбирайте лучший вариант каско прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.