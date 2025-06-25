Китайские предприятия стали меньше закупать нефть — Bloomberg Сегодня 07:48 — Энергетика

Китайские предприятия стали меньше закупать нефть — Bloomberg

В Китае снизился спрос на нефть. Заводы снизили закупку спотового сырья.

Об этом сообщает Bloomberg.

Анонимные источники издания отмечают, что переработчики крупнейшего в мире импортера сырой нефти менее активны на спотовом рынке для сортов нефти из Ирана и росии. Подскакционные страны стали ключевым источником сырья для независимых китайских переработчиков.

Это происходит на фоне приглушенного спроса на нефть в Китае и резких колебаний международных цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Маржа для независимых нефтеперерабатывающих компаний из КНР упала до самого низкого уровня почти за три месяца. Прибыльность государственных нефтеперерабатывающих заводов выше, но также имеет тенденцию к снижению.

Напомним, ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи нефти в июле на 411 тыс. баррелей в сутки (б/д), как и в мае и июне, группа крупнейших в мире нефтедобывателей продолжает возобновлять поставки быстрее, чем планировалось ранее.

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