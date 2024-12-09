Китайские автопроизводители нашли вариант обхода тарифов ЕС — Finance.ua

Китайские автопроизводители нашли вариант обхода тарифов ЕС Сегодня 04:50 — Технологии&Авто

Китайские автопроизводители наращивают экспорт гибридных автомобилей в Европу и планируют расширять линейки моделей для этого рынка из-за тарифов ЕС на электромобили. Кроме того, некоторые компании переносят производство в Европу, чтобы снизить себестоимость авто.

Об этом пишет Reuters.

Введенные Евросоюзом тарифы на электромобили не распространяются на гибридные автомобили.

Читайте также США готовят новый огромный удар по китайским чипам

«Китайские автопроизводители переходят на PHEV (подключаемые к электросети гибриды), чтобы обойти новые тарифы ЕС на импорт электромобилей из Китая», — отметил аналитик Counterpoint Research Муртуза Али.

Он ожидает, что экспорт гибридных автомобилей из Китая в Европу вырастет на 20% в этом году и еще больше — в следующем.

Начавшиеся в октябре 2023 года антисубсидийные расследования по китайскому импорту электромобилей и замедление продажи авто в Китае заставили некоторых автопроизводителей изменить свою европейскую стратегию, чтобы больше сосредоточиться на экспорте гибридных моделей.

Читайте также Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины

С учетом 100% тарифов на электромобили китайского производства в США и Канаде, Европа также является одним из наиболее очевидных рынков сбыта для китайских автопроизводителей.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу вырос более чем в три раза — до 65 800 единиц против аналогичного периода прошлого года.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.