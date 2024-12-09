Китайские автопроизводители нашли вариант обхода тарифов ЕС — Finance.ua

Китайские автопроизводители нашли вариант обхода тарифов ЕС
Китайские автопроизводители наращивают экспорт гибридных автомобилей в Европу и планируют расширять линейки моделей для этого рынка из-за тарифов ЕС на электромобили. Кроме того, некоторые компании переносят производство в Европу, чтобы снизить себестоимость авто.
Об этом пишет Reuters.
Введенные Евросоюзом тарифы на электромобили не распространяются на гибридные автомобили.
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«Китайские автопроизводители переходят на PHEV (подключаемые к электросети гибриды), чтобы обойти новые тарифы ЕС на импорт электромобилей из Китая», — отметил аналитик Counterpoint Research Муртуза Али.
Он ожидает, что экспорт гибридных автомобилей из Китая в Европу вырастет на 20% в этом году и еще больше — в следующем.
Начавшиеся в октябре 2023 года антисубсидийные расследования по китайскому импорту электромобилей и замедление продажи авто в Китае заставили некоторых автопроизводителей изменить свою европейскую стратегию, чтобы больше сосредоточиться на экспорте гибридных моделей.
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С учетом 100% тарифов на электромобили китайского производства в США и Канаде, Европа также является одним из наиболее очевидных рынков сбыта для китайских автопроизводителей.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу вырос более чем в три раза — до 65 800 единиц против аналогичного периода прошлого года.
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