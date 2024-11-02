Китайская компания Svolt сокращает производство аккумуляторов в Европе — Finance.ua

Китайская компания Svolt сокращает производство аккумуляторов в Европе
Ведущая компания по производству компонентов электромобилей сокращает производство на фоне торгового конфликта.
Об этом пишет Nikkei Asia.
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Ведущий китайский производитель автомобильных аккумуляторов Svolt Energy Technology отважится закрыть европейские производственные площадки и немецкие дочерние компании с января 2025 года.
Причины сокращения
Пока что неназванное количество сотрудников попадает под сокращение.
Официально заявленная причина — слишком высокая стоимость проектов для компании, которая и без того испытывает нехватку средств.
Однако издание отмечает, что закрытие бизнеса Svolt станет очередным примером того, как китайские компании сокращают свою деятельность в Европе на фоне обострения торгового конфликта и падения продаж.
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