Китайская компания Svolt сокращает производство аккумуляторов в Европе — Finance.ua

Китайская компания Svolt сокращает производство аккумуляторов в Европе Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Китайская компания Svolt сокращает производство аккумуляторов в Европе

Ведущая компания по производству компонентов электромобилей сокращает производство на фоне торгового конфликта.

Об этом пишет Nikkei Asia.

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Ведущий китайский производитель автомобильных аккумуляторов Svolt Energy Technology отважится закрыть европейские производственные площадки и немецкие дочерние компании с января 2025 года.

Причины сокращения

Пока что неназванное количество сотрудников попадает под сокращение.

Официально заявленная причина — слишком высокая стоимость проектов для компании, которая и без того испытывает нехватку средств.

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Однако издание отмечает, что закрытие бизнеса Svolt станет очередным примером того, как китайские компании сокращают свою деятельность в Европе на фоне обострения торгового конфликта и падения продаж.

УНН По материалам:

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