Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае — Finance.ua

Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае Сегодня 03:19 — Фондовый рынок

Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае

Nokia сократила около 2000 рабочих мест в Китае в рамках масштабной программы сокращения затрат.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это стало частью общего плана, объявленного в прошлом году, предусматривающего сокращение до 14 000 работников. По состоянию на конец 2023 г. в компании было около 10 400 работников в Китае.

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Nokia, как и ее северный конкурент Ericsson, уменьшает затраты из-за низкого уровня продаж, поскольку операторы телекоммуникаций откладывают или сокращают затраты на модернизацию инфраструктуры. В Китае, крупнейшем рынке 5G в мире, европейские компании уступают местным конкурентам, таким как Huawei и ZTE.

Представитель Nokia сообщил, что компания занимает менее 5% доли рынка телекоммуникационного оборудования в Китае. Бизнес стал еще сложнее из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем, когда китайские операторы начали отказываться от европейского оборудования, а США и некоторые европейские страны, в свою очередь, отказываются от китайских технологий.

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Кроме сокращений в Китае, Nokia объявила о дополнительных 350 сокращениях в Европе, из которых 48 придутся на Финляндию. Компания уже уволила 7500 работников и сэкономила 500 млн евро в рамках более широкой программы. На сегодня в Nokia работают 78 500 человек.

Економічна Правда По материалам:

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