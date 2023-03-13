Китайская Baidu готовится к запуску аналога ChatGPT — Finance.ua

Китайская Baidu готовится к запуску аналога ChatGPT Сегодня 01:36 — Технологии&Авто

Китайская Baidu готовится к запуску аналога ChatGPT

Уже 16 марта Baidu Inc. планирует запустить свой аналог сервиса ChatGPT под названием Ernie Bot.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам сотрудников крупнейшего китайского оператора поисковых систем, они пытаются уложиться до определенного срока, но чат-бот еще находится в режиме обучения.

По данным источников, над разработкой чат-бота на базе искусственного интеллекта, получившего название Ernie Bot, круглые сутки работали сотни людей. Другим командам было предложено одолжить своих сотрудников и свои мощные компьютерные чипы, которые китайские компании больше не могут покупать из-за санкций США.

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Отмечается, что модель ИИ, которая является основой чат-бота, все еще учится с использованием данных перед запланированным запуском, долгожданным событием в технологической отрасли Китая.

Некоторые сотрудники сказали, что этого времени недостаточно, чтобы создать хорошо функционирующий продукт.

Baidu планирует разворачивать продукт поэтапно, сначала открыв его для публичного тестирования ограниченному кругу пользователей, сообщили люди, информированные о плане. В прошлом месяце Baidu заявила, что сначала встроит Ernie Bot в свою поисковую систему и откроет ее для публики в марте.

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Спешка свидетельствует о желании Baidu опередить китайских конкурентов, недавно объявивших о подобных планах.

Компания заявила, что подписала соглашения с более чем 400 китайскими компаниями, которые смогут использовать Ernie Bot в своих продуктах и услугах.

Успешный запуск может помочь компании, которая в последние годы потеряла популярность у инвесторов, вернуться в ряды самых известных технологических компаний Китая. Неудача может привести к тому, что компанию постигнет та же участь, что и Google, который потерял $100 млрд своей рыночной капитализации после того, как чат-бот на основе ИИ выдал фактические ошибки в демоверсии.

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