Эксперты рассказали, на какой машине лучше учиться ездить — Finance.ua

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Эксперты рассказали, на какой машине лучше учиться ездить

Технологии&Авто
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Эксперты рассказали, на какой машине лучше учиться ездить
Эксперты рассказали, на какой машине лучше учиться ездить
Учиться управлять автомобилем проще, если выбрать подходящую машину. От нее многое зависит, особенно на начальном этапе, когда формируются первые привычки за рулем. Если машина неудобная или сложная, можно легко привыкнуть к неправильным действиям, от которых потом сложно отучиться.
Обучающая машина должна быть простой и понятной. Она не должна отвлекать от дороги своими капризами, например, тугим рулем или непредсказуемым сцеплением. Иначе новичок будет больше бороться с машиной, чем учиться водить.
Многие думают, что на маленькой машине учиться легче, но лучше выбирать что-то среднего размера. Так что потом будет проще пересесть на любую другую, хоть побольше, хоть поменьше. А вот коробка передач — лучше все-таки «механика». Даже если потом будете ездить на «автомате», умение водить с «механикой» пригодится.
Учиться на своей будущей машине — вроде бы логично, но лучше использовать обучающую. В ней есть дополнительные педали у инструктора — он поможет, если что-нибудь не пойдет. Плюс не так жалко, если что-нибудь случится, потому что это будет чинить автошкола.
И главное — не машина, а инструктор. Он должен быть спокоен, уметь объяснять и поддерживать. А экзамен лучше сдавать на той машине, на которой учились.
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По материалам:
mmr.ua
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