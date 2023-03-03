Вскоре ChatGPT появится в большинстве приложений — CNN 03.03.2023, 00:36 — Технологии&Авто

Вскоре ChatGPT появится в большинстве приложений — CNN

OpenAI открывает доступ к ChatGPT для большинства сторонних компаний. В скором времени сервис может появиться во многих программах и сервисах, передает CNN.

Компания заявила, что разработчики могут получить доступ к интерфейсу программирования приложений ChatGPT или API, что позволит компаниям интегрировать функции чата в свои платформы. Instacart, Snap и учебное приложение Quizlet являются одними из первых партнеров, экспериментирующих с добавлением ChatGPT.

Такое решение было принято через три месяца после того, как OpenAI публично выпустила ChatGPT и ошеломила многих пользователей удивительной способностью инструмента генерировать оригинальные эссе, истории и тексты песен в ответ на запросы пользователей.

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Компания-разработчик Snap, которая создала программу Snapchat, планирует разработать чат-бот, который предлагает рекомендации и помогает пользователям строить планы. Quizlet, сервисом которого пользуется более 60 миллионов студентов, представляет чат-бота, который может задавать вопросы на основе учебных материалов, чтобы помочь студентам подготовиться к экзаменам.

Скорее всего, другие компании будут следовать их примеру. К примеру, сайт знакомств OkCupid уже экспериментировал с использованием ChatGPT для написания вопросов на соответствие. Другие компании, такие как Fanatics, ранее выражали заинтересованность в использовании аналогичной технологии для создания чат-бота для обслуживания клиентов.

Однако и здесь существуют определенные риски. Хотя ChatGPT завоевал значительную популярность среди пользователей, он также вызвал некоторые опасения, в том числе по поводу его способности увековечить предубеждения и распространять дезинформацию. Некоторые школьные системы, например в Нью-Йорке и Сиэтле, запретили использование ChatGPT из-за опасений, что учащиеся могут начать списывать.

УНН По материалам:

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