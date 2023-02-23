В Китае запретили пользоваться ChatGPT — Finance.ua
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В Китае запретили пользоваться ChatGPT

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Китай запрещает использовать чрезвычайно популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Регуляторы приказали крупным китайским технологическим компаниям, в частности: Tencent Holdings и Ant Group, финтех-филиал Alibaba Group Holding не предлагать услуги ChatGPT общественности на фоне растущей обеспокоенности в Пекине из-за нецензурированных ответов чат-бота на основе искусственного интеллекта на запросы пользователей.
Издание сообщает, что технические компании также должны будут отчитываться перед регуляторами, прежде чем запускать собственные сервисы, подобные ChatGPT.
ChatGPT, разработанный стартапом OpenAI при поддержке Microsoft, официально недоступен в Китае, однако некоторые пользователи с помощью VPN имели к нему доступ.
Это не первый случай, когда Китай блокирует иностранные веб-сайты или программы. Ранее Пекин уже запретил десятки известных американских веб-сайтов и приложений. Между 2009 и 2010 годами он перешел в блокировку Google, Facebook, YouTube и Twitter. В период с 2018 по 2019 год он ввел запрет на Reddit и Wikipedia.
Последний шаг регуляторов был сделан на фоне официальной негативной реакции против ChatGPT. В понедельник государственное китайское СМИ China Daily опубликовало статью на Weibo, китайском эквиваленте Twitter, подвергающуюся жесткой цензуре, что чат-бот «может подать руку помощи правительству США в его распространении дезинформации и манипулировании глобальными нарративами для собственных геополитических интересов».
«Наше понимание изначально состоит в том, что ChatGPT никогда не сможет попасть в Китай из-за проблем с цензурой, и Китаю понадобятся собственные версии ChatGPT», — сказал один из руководителей ведущей технологической компании.
В общей сложности чат-бот ChatGPT был запущен для публичного пользования в ноябре 2022 года и проявил способность рассказывать обо всем — от рецептов коктейлей до школьных произведений.
По материалам:
РБК-Україна
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