Тайвань предоставит 2 млн долларов на разминирование Украины — Finance.ua

Тайвань предоставит 2 млн долларов на разминирование Украины Сегодня 12:24

Тайвань предоставит 2 млн долларов на разминирование Украины

Представители Министерства обороны Литвы и Агентства оборонных материалов обсудили с Представительством Тайваня в Вильнюсе пути поддержки Украины, сосредоточив внимание на разминировании. Тайвань заявил о намерении приобщиться к инициативам Литвы, с возможностью предоставить $2 миллиона на гуманитарное разминирование в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Литва и Тайвань подтвердили намерение сотрудничать в сфере разминирования в Украине, признавая это одним из ключевых вызовов безопасности мирного населения и восстановления пострадавших регионов.

Литва как лидер международной коалиции по разминированию поддерживает привлечение Тайваня к этой гуманитарной инициативе.

Вклад Тайваня станет весомой поддержкой в ​​развитии гуманитарного разминирования в Украине, способствуя преодолению последствий российского вторжения. Эта помощь — свидетельство совместной приверженности поддержке Украины в ее стремлении к безопасности и восстановлению.

Партнерство между Тайванем и Литвой демонстрирует, как сотрудничество между единомышленниками может дать реальный гуманитарный эффект в кризисных условиях. На церемонии подписания присутствовала бывшая президент Цай, которая выразила радость от углубления сотрудничества между двумя странами.

Эта инициатива дополняет уже имеющийся опыт совместной гуманитарной деятельности Тайваня и Литвы в поддержку Украины. Ранее Тайвань финансировал восстановление украинских школ и детсадов, поврежденных в результате войны, тем самым помогая восстановить пространство для просвещения детей в пострадавших регионах.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.