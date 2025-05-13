Тайвань предоставит 2 млн долларов на разминирование Украины — Finance.ua
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Тайвань предоставит 2 млн долларов на разминирование Украины

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Тайвань предоставит 2 млн долларов на разминирование Украины
Тайвань предоставит 2 млн долларов на разминирование Украины
Представители Министерства обороны Литвы и Агентства оборонных материалов обсудили с Представительством Тайваня в Вильнюсе пути поддержки Украины, сосредоточив внимание на разминировании. Тайвань заявил о намерении приобщиться к инициативам Литвы, с возможностью предоставить $2 миллиона на гуманитарное разминирование в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
Литва и Тайвань подтвердили намерение сотрудничать в сфере разминирования в Украине, признавая это одним из ключевых вызовов безопасности мирного населения и восстановления пострадавших регионов.
Литва как лидер международной коалиции по разминированию поддерживает привлечение Тайваня к этой гуманитарной инициативе.
Вклад Тайваня станет весомой поддержкой в ​​развитии гуманитарного разминирования в Украине, способствуя преодолению последствий российского вторжения. Эта помощь — свидетельство совместной приверженности поддержке Украины в ее стремлении к безопасности и восстановлению.
Партнерство между Тайванем и Литвой демонстрирует, как сотрудничество между единомышленниками может дать реальный гуманитарный эффект в кризисных условиях. На церемонии подписания присутствовала бывшая президент Цай, которая выразила радость от углубления сотрудничества между двумя странами.
Эта инициатива дополняет уже имеющийся опыт совместной гуманитарной деятельности Тайваня и Литвы в поддержку Украины. Ранее Тайвань финансировал восстановление украинских школ и детсадов, поврежденных в результате войны, тем самым помогая восстановить пространство для просвещения детей в пострадавших регионах.
По материалам:
Діло
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