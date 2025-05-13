Украинцы массово переносят мобильные номера к одному оператору — Finance.ua

Украинцы массово переносят мобильные номера к одному оператору
Украинцы пользуются возможностью переноса мобильных номеров с одного оператора на другой — функцией MNP. Только в апреле этого года таких операций было проведено 27 332.
Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).
В ведомстве отметили, что среди крупнейших операторов в апреле покинули:
- Vodafone — 11 022 абонента;
- «Киевстар» — 10 195;
- lifecell — 5968.
Как свидетельствует статистика, именно lifecell стал оператором, в который украинцы наиболее активно переносили свои номера — 16 169 абонентов стали клиентами этого оператора, перенеся в него свой номер.
В Vodafone в апреле перешли 5 227 абонентов, а в «Киевстар» было перенесено 5 897 номеров.
Напомним, с мая 2020 года в Украине наконец-то заработала услуга смены мобильного оператора с возможностью сохранить свой номер — MNP (Mobile Number Portability)
Сменить оператора, сохраняя свой номер, можно двумя способами:
- через онлайн-заявку на сайте оператора;
- в фирменных магазинах оператора.
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