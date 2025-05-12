Летающий автомобиль AirCar за $1 млн появится на рынке уже в 2026 году (фото) — Finance.ua
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Летающий автомобиль AirCar за $1 млн появится на рынке уже в 2026 году (фото)

Технологии&Авто
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Летающий автомобиль AirCar за $1 млн появится на рынке уже в 2026 году (фото)
Летающий автомобиль AirCar за $1 млн появится на рынке уже в 2026 году (фото)
Словацкая компания Klein Vision представила AirCar 2 — первый «готовый к производству» прототип летающего автомобиля. Производство стартует в сентябре, а продажи будут запущены в начале 2026 года.
Об этом пишет портал Top Gear.
Словацкие инженеры обещают скорость до 200 км/ч по дороге и до 250 км/ч в воздухе, а трансформация из одного состояния в другое занимает ~80 секунд. Запас хода в режиме самолета — до 1000 км.
Компания отметила, что длина машины в стандартном виде 5,8 м, за счет чего она помещается на стандартной парковке.
Фото: AirCar 2
Фото: AirCar 2
Фото: AirCar 2
Фото: AirCar 2
Klein Vision планирует собирать до 100 машин в год. Цена предзаказа — от $800 тысяч до $1 млн.
Прототип Aircar уже получил сертификат летной годности и совершил более 500 успешных тестовых полетов.
По материалам:
УНІАН
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