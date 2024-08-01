Китай запретит экспортировать гражданские беспилотники, которые могут быть применены на войне — Finance.ua

Китай запретит экспортировать гражданские беспилотники, которые могут быть применены на войне Сегодня 23:45 — Мир

Китай с 1 сентября запретит экспорт всех гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях. Решение приняли на фоне неоднократных подозрений стран Запада, что Пекин поддерживает военные усилия россии против Украины.

Также в экспортный контроль будут внесены инфракрасные лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование.

В Министерстве торговли КНР уверены, что эти изменения помогут защитить национальную безопасность и интересы страны, а также обеспечат стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок.

В то же время министерство объявило, что также отменяет временные ограничения, наложенные на экспорт гражданских дронов. В ведомстве не уточнили, о дронах какого типа идет речь, но в 2023 году Китай ограничил экспорт беспилотников дальнего радиуса действия, сославшись на российско-украинскую войну.

В компании DJI Technology — ведущего китайского производителя беспилотников — заявили, что одобряют изменения в экспортном контроле, которые, по их мнению, способствуют развитию индустрии. Китайский производитель подчеркнул, что его продукция всегда предназначалась только для гражданского использования.

Напомним, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Китай является четвертым в мире экспортером оружия после США, Франции и россии. Основная часть его экспорта приходилась на Пакистан, а также страны Азии и Африки.

Медиа и правительственная разведка США сообщали, что россия закупает беспилотники у Китая для военного использования. В Китае это отрицали, считая обвинения «необоснованными» и «клеветническими».

hromadske По материалам:

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