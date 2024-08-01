Китай запретит экспортировать гражданские беспилотники, которые могут быть применены на войне — Finance.ua
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Китай запретит экспортировать гражданские беспилотники, которые могут быть применены на войне

Мир
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Китай с 1 сентября запретит экспорт всех гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях. Решение приняли на фоне неоднократных подозрений стран Запада, что Пекин поддерживает военные усилия россии против Украины.
Об этом сообщают Reuters и Associated Press.
Также в экспортный контроль будут внесены инфракрасные лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование.
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В Министерстве торговли КНР уверены, что эти изменения помогут защитить национальную безопасность и интересы страны, а также обеспечат стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок.
В то же время министерство объявило, что также отменяет временные ограничения, наложенные на экспорт гражданских дронов. В ведомстве не уточнили, о дронах какого типа идет речь, но в 2023 году Китай ограничил экспорт беспилотников дальнего радиуса действия, сославшись на российско-украинскую войну.
В компании DJI Technology — ведущего китайского производителя беспилотников — заявили, что одобряют изменения в экспортном контроле, которые, по их мнению, способствуют развитию индустрии. Китайский производитель подчеркнул, что его продукция всегда предназначалась только для гражданского использования.
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Напомним, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Китай является четвертым в мире экспортером оружия после США, Франции и россии. Основная часть его экспорта приходилась на Пакистан, а также страны Азии и Африки.
Медиа и правительственная разведка США сообщали, что россия закупает беспилотники у Китая для военного использования. В Китае это отрицали, считая обвинения «необоснованными» и «клеветническими».
По материалам:
hromadske
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