Китай выступает за переговоры между Украиной и рф, но «условия и время еще не назрели» — Finance.ua
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Китай выступает за переговоры между Украиной и рф, но «условия и время еще не назрели»

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Китай выступает за начало переговоров между Украиной и россией. Но в Пекине считают, что условия и время для переговоров еще не назрели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
В Китае считают, что разрешение всех конфликтов должно в конце концов вернуться за стол переговоров. По мнению Пекина, в последнее время и Украина и россия послали сигналы о готовности к переговорам.
«В последнее время как Украина, так и россия послали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам, хотя условия и время еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом», — говорится в заявлении МИД.
Китай также подчеркнул, что уделяет внимание гуманитарной ситуации в Украине и продолжит предоставлять гуманитарную материальную помощь.

Позиция Китая в отношении Украины

Китай с начала полномасштабного вторжения заявляет, что занимает якобы нейтральную позицию касательно войны в Украине. Однако во время войны Пекин углубляет экономические отношения с москвой.
Китай обвиняют в том, что он продолжает поставлять россии товары двойного значения, которые могут быть использованы в производстве оружия.
По материалам:
РБК-Україна
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