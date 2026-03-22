Китай впервые разрешил продажу мозговых имплантов 22.03.2026

Китайский регулятор разрешил продажу первого в стране инвазивного имплантата интерфейса «мозг-компьютер» (Brain-Computer Interface, BCI). Устройство предназначено для взрослых пациентов с частичным параличом после травмы спинного мозга. Решение стало важной регуляторной вехой в области нейротехнологий.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также Китай инвестировал $530 млн в мозговые импланты

Разрешение от National Medical Products Administration на коммерческое использование системы получила компания Neuracle Technology. В ходе клинических испытаний с 36 пациентами ее технология помогла улучшить способность держать и захватывать предметы руками.

Устройство представляет собой комплексную систему, сочетающую имплантированные сенсоры мозга с роботизированной перчаткой. В нее также входят хирургические инструменты, алгоритм декодирования сигналов мозга, программное обеспечение медицинских тестов и клинического управления.

Система предназначена для пациентов, сохранивших часть функций верхней конечности. Это ограничивает ее применение по сравнению с более сложными имплантатами, позволяющими полностью парализованным людям пользоваться компьютером, отправлять электронные письма или играть в видеоигры.

Читайте также Neuralink готовит имплант Blindsight для восстановления зрения

Ограничения частично связаны с конструкцией устройства. Имплантат имеет меньшее количество каналов для считывания сигналов и размещается за пределами внешней оболочки мозга, тогда как другие системы используют больше сенсоров и располагаются ближе к мозговой ткани.

Китайские стартапы активно разрабатывают системы, позволяющие управлять компьютерами или электронными устройствами силой мысли.

Государство определило технологии BCI одной из шести стратегических отраслей будущего в своем пятилетнем плане и пообещало упростить регуляторные процедуры для новых продуктов.

