Место для вашей рекламы

Китай впервые разрешил продажу мозговых имплантов

Китайский регулятор разрешил продажу первого в стране инвазивного имплантата интерфейса «мозг-компьютер» (Brain-Computer Interface, BCI). Устройство предназначено для взрослых пациентов с частичным параличом после травмы спинного мозга. Решение стало важной регуляторной вехой в области нейротехнологий.
Об этом пишет Bloomberg.
Разрешение от National Medical Products Administration на коммерческое использование системы получила компания Neuracle Technology. В ходе клинических испытаний с 36 пациентами ее технология помогла улучшить способность держать и захватывать предметы руками.
Устройство представляет собой комплексную систему, сочетающую имплантированные сенсоры мозга с роботизированной перчаткой. В нее также входят хирургические инструменты, алгоритм декодирования сигналов мозга, программное обеспечение медицинских тестов и клинического управления.
Система предназначена для пациентов, сохранивших часть функций верхней конечности. Это ограничивает ее применение по сравнению с более сложными имплантатами, позволяющими полностью парализованным людям пользоваться компьютером, отправлять электронные письма или играть в видеоигры.
Ограничения частично связаны с конструкцией устройства. Имплантат имеет меньшее количество каналов для считывания сигналов и размещается за пределами внешней оболочки мозга, тогда как другие системы используют больше сенсоров и располагаются ближе к мозговой ткани.
Китайские стартапы активно разрабатывают системы, позволяющие управлять компьютерами или электронными устройствами силой мысли.
Государство определило технологии BCI одной из шести стратегических отраслей будущего в своем пятилетнем плане и пообещало упростить регуляторные процедуры для новых продуктов.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
