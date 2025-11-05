Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары Сегодня 10:34

Таможенная комиссия Госсовета КНР объявила об отмене таможенных пошлин объемом до 15%, введенных ею на некоторые сельскохозяйственные товары США, с 10 ноября, ссылаясь на мартовский пресс-релиз, в котором подробно описывались продукты, импорт которых крупнейший в мире покупатель сельскохозяйственной продукции начнет облагать налогом.

Об этом пишет Reuters.

Однако после снижения пошлин китайские покупатели сои по-прежнему будут вынуждены платить 13%, включая уже существующую 3%-ную базовую пошлину. Трейдеры утверждают, что это делает поставки из США слишком дорогими для коммерческих покупателей по сравнению с бразильскими аналогами.

До вступления Трампа в должность в 2017 году и начала первой торговой войны между США и Китаем соевые бобы были, безусловно, главной статьей американского экспорта в Китай: в 2016 году крупнейший в мире покупатель сельскохозяйственной продукции закупил этот продукт на сумму 13,8 млрд долларов.

Однако в этом году Китай значительно воздержался от закупок американской продукции, что обошлось американским фермерам в миллиарды долларов потерь от экспорта. Согласно таможенным данным, в 2024 году Китай закупил около 20% соевых бобов в США, что меньше 41% в 2016 году.

Инвесторы по обе стороны Тихого океана вздохнули с облегчением на прошлой неделе, когда Трамп встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее. Это развеяло опасения, что две крупнейшие экономики мира могут отказаться от переговоров, направленных на урегулирование таможенной войны, нарушившей глобальные цепочки поставок.

Хотя Трамп и Белый дом поспешили опубликовать свою позицию по итогам встречи, китайская сторона не сразу представила подробный отчет о достигнутых договоренностях.

Китайская государственная компания COFCO закупила три партии сои у США за день до саммита. Аналитики считают этот шаг жестом доброй воли, что свидетельствует о желании Пекина избежать эскалации торговой напряженности, которая дестабилизирует.

Некоторые участники рынка выразили сомнение в том, что торговля соей вернется в норму в ближайшее время.

«Мы не ожидаем, что спрос со стороны Китая на американский рынок вернется в связи с этим изменением, — заявил один из трейдеров международной торговой компании. — Бразилия дешевле, чем США, и даже покупатели за пределами Китая закупают бразильские партии».

