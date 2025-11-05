0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары

29
Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары
Китай приостанавливает действие некоторых пошлин на американские товары
Таможенная комиссия Госсовета КНР объявила об отмене таможенных пошлин объемом до 15%, введенных ею на некоторые сельскохозяйственные товары США, с 10 ноября, ссылаясь на мартовский пресс-релиз, в котором подробно описывались продукты, импорт которых крупнейший в мире покупатель сельскохозяйственной продукции начнет облагать налогом.
Об этом пишет Reuters.
Однако после снижения пошлин китайские покупатели сои по-прежнему будут вынуждены платить 13%, включая уже существующую 3%-ную базовую пошлину. Трейдеры утверждают, что это делает поставки из США слишком дорогими для коммерческих покупателей по сравнению с бразильскими аналогами.
Читайте также
До вступления Трампа в должность в 2017 году и начала первой торговой войны между США и Китаем соевые бобы были, безусловно, главной статьей американского экспорта в Китай: в 2016 году крупнейший в мире покупатель сельскохозяйственной продукции закупил этот продукт на сумму 13,8 млрд долларов.
Однако в этом году Китай значительно воздержался от закупок американской продукции, что обошлось американским фермерам в миллиарды долларов потерь от экспорта. Согласно таможенным данным, в 2024 году Китай закупил около 20% соевых бобов в США, что меньше 41% в 2016 году.
Инвесторы по обе стороны Тихого океана вздохнули с облегчением на прошлой неделе, когда Трамп встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее. Это развеяло опасения, что две крупнейшие экономики мира могут отказаться от переговоров, направленных на урегулирование таможенной войны, нарушившей глобальные цепочки поставок.
Читайте также
Хотя Трамп и Белый дом поспешили опубликовать свою позицию по итогам встречи, китайская сторона не сразу представила подробный отчет о достигнутых договоренностях.
Китайская государственная компания COFCO закупила три партии сои у США за день до саммита. Аналитики считают этот шаг жестом доброй воли, что свидетельствует о желании Пекина избежать эскалации торговой напряженности, которая дестабилизирует.
Некоторые участники рынка выразили сомнение в том, что торговля соей вернется в норму в ближайшее время.
Читайте также
«Мы не ожидаем, что спрос со стороны Китая на американский рынок вернется в связи с этим изменением, — заявил один из трейдеров международной торговой компании. — Бразилия дешевле, чем США, и даже покупатели за пределами Китая закупают бразильские партии».
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems