Китай построит шесть атомных энергоблоков — Finance.ua

Китай построит шесть атомных энергоблоков Сегодня 19:32 — Энергетика

Китай построит шесть атомных энергоблоков

Правительство Китая одобрило строительство шести атомных энергоблоков на АЭС страны, в четырех из которых будут установлены новейшие китайские реакторы третьего поколения «Хуалун 1» (Hualong One).

Об этом со ссылкой на Китайскую ядерную энергетическую корпорацию CGNPC сообщает CGTN

Шесть блоков будут построены на АЭС «Хуньяньхэ» в провинции Ляонин, «Шидаовань» в провинции Шаньдун и «Фуцин» в провинции Фуцзянь.

Как говорится в сообщении, в первой половине года совокупное производство электроэнергии на АЭС Китая составило 211,9 млрд киловатт-часов (кВт-час) — это около 5% электрогенерации в стране за шесть месяцев и на 7% больше, чем за тот же период в прошлом году.

«Хуалун 1» — новейший серийный ядерный реактор китайской разработки, на основе которого строится несколько энергоблоков на китайских АЭС. К концу 14-го пятилетнего плана (2021−2025 гг.) в Китае должно быть не менее десяти введенных в эксплуатацию ядерных энергоблоков с этими реакторами.

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Один энергоблок с реактором «Хуалун 1» может производить около 10 млрд кВт электроэнергии ежегодно, чего достаточно для удовлетворения потребностей 1 миллиона человек.

В то же время такой реактор позволяет сэкономить эквивалент 3 миллионов тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 8 миллионов тонн в год.

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Укрінформ По материалам:

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