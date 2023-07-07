ДТЭК расконсервирует энергоблоки для увеличения мощности в системе — Finance.ua

ДТЭК расконсервирует энергоблоки для увеличения мощности в системе Сегодня 16:45 — Энергетика

ДТЭК расконсервирует энергоблоки для увеличения мощности в системе

Компания ДТЭК Энерго расконсервировала один блок ТЭС для увеличения доступной мощности генерации. До конца года планируется расконсервировать еще один энергоблок.

Об этом рассказал генеральный директор компании Ильдар Салеев.

«В конце прошлого-начале этого года мы расконсервировали один блок, чего не делали длительное время и, если бы не война, пожалуй, и дальше не делали бы. Это позволило дополнительный блок в течение зимы привести в энергосистему. И на этот год планы расконсервировать еще один блок «, — сказал он.

Салеев объяснил, что эти блоки простаивали по техническим причинам, поэтому были предприняты и дальше осуществляются мероприятия по реконструкции.

В течение осени-зимы российская оккупационная армия активно обстреливала объекты энергетической инфраструктуры Украины. В настоящее время продолжаются активные восстановительные работы на всех поврежденных массированными атаками врага энергообъектах и ​​плановые ремонты оборудования, традиционные для летнего периода.

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