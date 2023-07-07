Из-за жары стремительно возросло потребление электричества: в Укрэнерго предупредили о нагрузке на систему — Finance.ua

Из-за жары стремительно возросло потребление электричества: в Укрэнерго предупредили о нагрузке на систему Сегодня 10:33 — Энергетика

Из-за длительной жары накануне потребление электроэнергии в Украине стремительно выросло и продолжалось на повышенном уровне в течение 12 часов. Это привело к дополнительной нагрузке на энергосистему, сообщили в Национальной энергетической компании «Укрэнерго», призвав ограничить использование кондиционеров и мощной техники в вечерние часы, передает УНН.

«Вчера из-за жары потребление стремительно выросло и держалось на повышенном уровне 12 часов подряд, в течение всего светового дня. Это создало дополнительную нагрузку на энергосистему», — указали в компании.

Там напомнили, что с началом жаркого периода изменились начало и продолжительность периода наибольшей нагрузки в энергосистеме, который теперь продолжается с 16:00 до 23:00.

«По прогнозам синоптиков, сегодня почти по всей Украине самый жаркий день за неделю. Мы понимаем, что провести его без кондиционера очень сложно. Но просим не забывать, что сейчас в энергосистеме сложная ситуация из-за ремонтов на многих тепловых и гидроэлектростанциях, а также на нескольких атомных энергоблоках. Поэтому объем доступных мощностей в энергосистеме для производства электроэнергии ограниченный, особенно в часы наибольшего потребления», — отметили в Укрэнерго.

«Пожалуйста, переносите использование кондиционеров и мощной техники с вечерних часов на другое время суток или на ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно», — призвали в НЭК.

Достаточно ли электричества?

Как сообщили в Укрэнерго по состоянию на около 13 часов, производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Также отмечено, что Укрэнерго провело ремонты на одной из высоковольтных линий на юге страны, что позволило вернуть ее в работу на напряжении 750 кВ и увеличить возможность передачи мощности в регионы.

УНН По материалам:

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