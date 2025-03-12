Украина намерена импортировать большие объемы американского газа — Finance.ua
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Украина намерена импортировать большие объемы американского газа

Энергетика
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Украина намерена импортировать большие объемы американского газа
Украина намерена импортировать большие объемы американского газа
В этом году Украина может импортировать большие объемы американского газа через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Поставки из США лучше.
Об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.
Липпа сказал, что в целом Украина может импортировать не менее 4 млрд кубометров газа в период с апреля по октябрь.
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Из общего объема импорта через Европу до половины будет составлять СПГ, поставляемый на европейские терминалы, а не трубопроводный газ, и, по словам Липпы, большая часть этого объема может поступать из Соединенных Штатов.
«Если брать политический аспект, то для нас лучше привозить как можно больше (американского СПГ) в Польшу и постепенно поставлять его нам», — заявил Липпа.
Липпа отметил, учитывая геополитическую ситуацию, американский СПГ может оказаться лучше, чем, например, конкурирующий катарский СПГ при условии, что разница в цене не будет значительной.
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По его словам, поставки СПГ в Украину могут производиться с терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше.
Польский и литовский маршруты были самыми дешевыми, но Липпа заявил, что Украине придется использовать и другие трубопроводы, поскольку польский соединительный трубопровод позволяет импортировать лишь до 7 млн кубометров в день, если сравнивать с потребностью в 20−25 млн кубометров.
Как отмечает Reuters, импорт газа из США в Украину может укрепить экономическое партнерство с Вашингтоном, а присутствие американского газа в хранилищах Украины может сдержать российские атаки.
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Украина имеет большие подземные хранилища газа, и президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Белый дом обсуждают возможность использования этих площадок для хранения американского СПГ, который мог бы заменить часть западноевропейского газа, от которого зависит Украина.
За последние недели российские войска усилили атаки на украинскую газовую инфраструктуру — объекты добычи и подземные хранилища — что привело к сокращению добычи газа в Украине и ограничению ее возможностей по подъему топлива из хранилищ.
До последних атак Украина добывала 52−53 млн кубометров газа в день, но высокопоставленный источник в отрасли сообщил, что атаки сократили добычу на 40%, заставив Киев увеличить импорт. Часть добычи была восстановлена, но чиновники отказались предоставить обновленные данные.
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В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2025−2026 годов Украина обычно начинает закачку газа в хранилища после окончания текущего пикового сезона спроса, примерно в апреле, когда температура повышается, а потребление начинает снижаться.
По оценкам энергетических чиновников, до середины октября Украине необходимо иметь в запасе минимум 13 млрд кубометров газа для бесперебойного прохождения зимнего сезона.
По материалам:
РБК-Україна
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