ЕС стремится увеличить закупку газа из США, чтобы заменить российские поставки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС стремится увеличить закупку газа из США, чтобы заменить российские поставки

Энергетика
9
ЕС стремится увеличить закупку газа из США, чтобы заменить российские поставки
ЕС стремится увеличить закупку газа из США, чтобы заменить российские поставки
Европейский Союз стремится увеличить закупку газа от других стран, включая США, чтобы заменить российские поставки.
Об этом сказал комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, пишет Reuters.
По его словам, ЕС планирует расширить использование возобновляемых источников энергии, чтобы сократить общую зависимость от топлива.
«Вместо того чтобы использовать деньги налогоплательщиков, деньги граждан, чтобы платить за газ, доходы от которого поступают в военную копилку путина, нам нужно убедиться, что мы производим собственную энергию», — сказал Йоргенсен.
Он отметил, что Брюссель готовит изменения в правила разрешения, чтобы ускорить строительство возобновляемых источников энергии. По его словам, для отраслей промышленности и отопления домов, где газ нельзя быстро заменить электричеством, ЕС активизирует усилия по поиску альтернативных поставок.
«И потом моя работа — чтобы это было дешево и не российское», — сказал Йоргенсен.
«Потребность в газе все еще будет, и там нам придется искать другие источники, кроме россии, и это тоже может означать больше импорта из США», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.