ЕС стремится увеличить закупку газа из США, чтобы заменить российские поставки — Finance.ua

ЕС стремится увеличить закупку газа из США, чтобы заменить российские поставки Сегодня 15:44 — Энергетика

ЕС стремится увеличить закупку газа из США, чтобы заменить российские поставки

Европейский Союз стремится увеличить закупку газа от других стран, включая США, чтобы заменить российские поставки.

Об этом сказал комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, пишет Reuters.

По его словам, ЕС планирует расширить использование возобновляемых источников энергии, чтобы сократить общую зависимость от топлива.

«Вместо того чтобы использовать деньги налогоплательщиков, деньги граждан, чтобы платить за газ, доходы от которого поступают в военную копилку путина, нам нужно убедиться, что мы производим собственную энергию», — сказал Йоргенсен.

Он отметил, что Брюссель готовит изменения в правила разрешения, чтобы ускорить строительство возобновляемых источников энергии. По его словам, для отраслей промышленности и отопления домов, где газ нельзя быстро заменить электричеством, ЕС активизирует усилия по поиску альтернативных поставок.

«И потом моя работа — чтобы это было дешево и не российское», — сказал Йоргенсен.

«Потребность в газе все еще будет, и там нам придется искать другие источники, кроме россии, и это тоже может означать больше импорта из США», — добавил он.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.