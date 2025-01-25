Украина готова транспортировать азербайджанский газ — Finance.ua

Украина готова транспортировать азербайджанский газ Сегодня 17:38 — Энергетика

Украина готова транспортировать азербайджанский газ

Президент Украины заявил о готовности Украины обеспечить транспортировку газа из Азербайджана через украинскую инфраструктуру.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду.

Читайте также «Газпром» жалуется на нехватку денег и требует поднять цены на газ для россиян

По словам Зеленского, Азербайджан добывает около 40 миллиардов кубометров газа ежегодно, из которых 25 миллиардов кубометров предназначены для экспорта.

Президент отметил, что Украина может стать транзитным путем для азербайджанского газа в страны Восточной Европы.

«Мы с ним с президентом Азербайджана Ильхамом (Алиевым — Ред.) говорили о том, чтобы он мог экспортировать через Украину. Он экспортирует свой газ во многие страны и может использовать нашу инфраструктуру, если действительно другим странам в Восточной Европе в том числе нужен газ «, — подчеркнул Зеленский.

Читайте также Орбан требует возобновления транзита газа по Украине в обмен на продление санкций против россии

Глава государства также подчеркнул, что Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа.

«Юридически мы ничего не нарушаем, по морали мы абсолютно правы. Мы не даем зарабатывать русским. Дать заработать на своей добыче азербайджанцам — с удовольствием», — отметил Зеленский.

Напомним, Украина 1 января в 07:00 в интересах национальной безопасности остановила транспортировку российского природного газа по своей территории.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.