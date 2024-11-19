Китай отменяет налоговые льготы на экспорт металлов — Finance.ua
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Китай отменяет налоговые льготы на экспорт металлов

Мир
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Отмена Китаем налоговых льгот на экспорт заставила алюминиевую промышленность столкнуться с оценкой влияния на потоки поставок, при этом китайские компании подверглись резкому падению акций, в то время как их международные конкуренты показали рост.
Об этом сообщает Bloomberg.
Пекин представил капитальный пересмотр своего режима экспортных скидок поздним вечером в пятницу, объявив о планах отменить 13% налоговую скидку на зарубежные продажи алюминия, меди, а также сократить льготы для аккумуляторов и солнечных панелей.
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Aluminum Corp. of China Ltd. и China Hongqiao Group Ltd., два крупнейших алюминиевых завода страны, показали падение на 5% в Шанхае и Гонконге, прежде чем потери уменьшились, в то время как Yunnan Aluminum Co. достигла предела падения за день в 10% в Шэньчжэне. Алюминий упал на Лондонской бирже металлов, потеряв 5,3% роста, отмеченного в пятницу.
Этот шаг Пекина, который некоторые аналитики рассматривают как попытку снизить избыток промышленных мощностей Китая, оказал наибольшее влияние на алюминий среди пострадавших товаров из-за важности китайского экспорта как для производителей страны, так и для мировых покупателей. Налоговые изменения вступают в силу с 1 декабря.
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Налоговая корректировка предшествует возвращению избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом с обещанием повысить тарифы для защиты американской промышленности. Он также был представлен в то время, когда глава КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом в Перу, отметив стремление Китая к сотрудничеству между двумя ведущими экономиками мира.
«Это может быть стратегическим ходом силы, что демонстрирует решающую роль Китая на мировых рынках и его способность влиять на цены и спрос, — написали в электронном письме стратеги по сырьевым товарам ING Эва Манти и Уоррен Паттерсон. — В ближайшей перспективе отмена скидок сделает китайский алюминий дороже на международном рынке и может привести к сокращению объемов экспорта».
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Реакция рынка меди пока была менее выраженной, поскольку медная продукция Китая не столь важна для остального мира, как поставка алюминия. Однако в текущем году наблюдался всплеск зарубежных продаж медной продукции.
Zhejiang Hailiang Co., крупный производитель медных труб и прутьев, заявил, что влияние будет ограниченно, и компания отреагирует на ускорение зарубежных инвестиций в такие страны, как Вьетнам, Германия, США и Марокко.
Для производителей солнечной энергии длительное влияние сокращения скидок, вероятно, будет незначительным. Китай доминирует в мировом производстве, поэтому экспортеры должны иметь возможность перевести расходы на зарубежных покупателей. Этот рост будет более чем компенсирован 30%-ным падением цен на панели за последний год, пишет издание.
По материалам:
УНН
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