Канада вводит пошлины на китайскую сталь и алюминий — Finance.ua
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Канада вводит пошлины на китайскую сталь и алюминий

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Канада будет накладывать 25% пошлины на всю ввезенную из Китая сталь и алюминиевые изделия.
Об этом заявили в министерстве финансов Канады.
«С сегодняшнего дня на определенную произведенную в Китае сталь и алюминиевые продукты будут накладываться 25% пошлины», — говорится в распространенном заявлении.
Отмечается, что «эта пошлина позволит выровнять условия и защитить канадских рабочих, трудоустройству которых угрожают несправедливые, умышленные и управляемые государством торговые практики Китая относительно излишка предложения и мощностей, а также нехватка надежных экологических и трудовых стандартов».
«С помощью этих согласованных с ключевыми торговыми партнерами действий Канада также предотвращает перенаправление торговли», — пояснили в минфине.
По материалам:
Укрінформ
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