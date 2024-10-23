Канада вводит пошлины на китайскую сталь и алюминий — Finance.ua

Канада вводит пошлины на китайскую сталь и алюминий Сегодня 10:44

Канада будет накладывать 25% пошлины на всю ввезенную из Китая сталь и алюминиевые изделия.

Об этом заявили в министерстве финансов Канады

«С сегодняшнего дня на определенную произведенную в Китае сталь и алюминиевые продукты будут накладываться 25% пошлины», — говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что «эта пошлина позволит выровнять условия и защитить канадских рабочих, трудоустройству которых угрожают несправедливые, умышленные и управляемые государством торговые практики Китая относительно излишка предложения и мощностей, а также нехватка надежных экологических и трудовых стандартов».

«С помощью этих согласованных с ключевыми торговыми партнерами действий Канада также предотвращает перенаправление торговли», — пояснили в минфине.

Укрінформ По материалам:

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