Китай обновляет правила покупки недвижимости: что изменится для покупателей — Finance.ua

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Китай обновляет правила покупки недвижимости: что изменится для покупателей

Мир
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Китай обновляет правила покупки недвижимости: что изменится для покупателей
Китай обновляет правила покупки недвижимости: что изменится для покупателей, freepik.com
Китайские власти рассматривают возможность снятия ряда строгих ограничений на приобретение недвижимости, чтобы стимулировать рынок жилья.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Что планируют изменить

Согласно информации от источников, регуляторы готовят предложение, которое позволит крупнейшим городам Китая, таким как Шанхай и Пекин, ослабить ограничения на покупку жилья для неместных покупателей — тех, кто не имеет регистрации по системе Хукоу в этих регионах.
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Многие меньшие города уже избавились от этого ограничения.
Китайское правительство также может перестать делать разницу между людьми, покупающими жилье впервые и вторично, что откроет путь к снижению первоначальных взносов и ставок по ипотеке для второй категории покупателей, отмечают источники.
«Подобные изменения полезны, но вряд ли повлияют на рынок, поскольку от них выиграют в основном крупные города», — говорит аналитик CGS International Securities Hong Kong Рэймонд Чен.
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Чтобы действительно изменить сложную ситуацию на рынке недвижимости, Китаю необходимо предпринять все меры, анонсированные за последние 12−18 месяцев, в том числе власти городов должны выкупить непроданные объекты у девелоперов, считает Чен.
Ранее агентство также сообщало, что власти КНР готовят программу, которая позволит миллионам семей рефинансировать ипотечные кредиты на общую сумму около $5,4 трлн под более низкие ставки.
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