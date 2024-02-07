Китай на пороге производства чипов следующего поколения, несмотря на ограничения США — FT — Finance.ua
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Китай на пороге производства чипов следующего поколения, несмотря на ограничения США — FT

Технологии&Авто
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Китай на пороге производства чипов следующего поколения, несмотря на ограничения США — FT
Китай на пороге производства чипов следующего поколения, несмотря на ограничения США — FT
Национальные производители чипов Китая планируют выпустить процессоры для смартфонов следующего поколения уже в этом году, невзирая на усилия США ограничить развитие передовых технологий.
Об этом пишет Financial Times.
SMIC и Huawei планируют создать новый 5-нанометровый процессор, поддерживая цель Пекина в области передовых полупроводников.
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По словам двух источников, крупнейший в стране производитель чипов SMIC собрал в Шанхае новые линии по производству полупроводников для массового производства чипов, разработанных технологическим гигантом Huawei.
Этот план поддерживает цели Пекина достичь самообеспеченности чипами, поскольку в октябре администрация президента Джо Байдена ужесточила ограничения на экспорт современного оборудования для производства чипов, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
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США также работают с Нидерландами и Японией, чтобы заблокировать доступ Китая к новейшим чипам и станкам.
По словам двух знающих людей, SMIC намерена использовать имеющиеся запасы оборудования американского и голландского производства для изготовления более миниатюрных 5-нанометровых чипов. На производственной линии будут производиться чипы Kirin, разработанные подразделением Huawei HiSilicon и предназначенные для новых версий смартфонов премиум-класса.
Хотя 5-нм чипы все еще отстают на поколение от нынешних передовых 3-нм чипов, этот шаг покажет, что полупроводниковая промышленность Китая все еще добивается постепенного прогресса, несмотря на экспортный контроль США.
По материалам:
Forbes.ua
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