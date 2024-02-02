Китай угрожал Украине из-за внесения китайских компаний в список спонсоров войны — СМИ
Китайское правительство пыталось угрожать Украине «повреждением отношений» из-за того, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило более десятка китайских компаний в список «международных спонсоров войны» — тех, кто поддерживает российских террористов.
По данным издания, угрозы были переданы Украине в январе на встрече посла Китая в Украине с чиновниками украинского правительства. Китайский посол не ставил никаких условий и рамок, но заявил, что в Пекине очень недовольны.
«Посол сказал, что ситуация с черным списком может оказать негативное влияние на наши отношения», — сказал изданию один из источников.
Другой источник предположил, что Китай может попытаться перестать покупать украинские зерновые и руду. Сейчас китайцы все еще активно закупают большие объемы украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды — несмотря на войну.
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